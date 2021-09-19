【違泊車輛】警方一連四天港島西區打擊違泊車輛　不作口頭警告嚴重阻礙即拖走

▲ 警西區中秋節打擊違泊車輛。（警方提供）

中秋節臨近，警方今日（19日）起一連4日，在西區多個違泊黑點打擊違泊車輛，將不會作出口頭警告。

西區警區今起連續4日會在香港仔中心、深灣道及西環堅尼地城一帶等區域，對違例泊車及在限制區內讓乘客上落等引致交通阻塞的不負責任行為，採取嚴厲執法行動，而不會作出口頭警告，確保區內道路暢通及保障道路使用者的安全。

警方會採取「多次票控」的策略，將可能造成嚴重阻礙或危害道路使用者安全的違泊車輛即時拖走。

另外，位於香港仔大樹灣一水上樂園將於9月21日開始正式營運，警方非常關注樂園開幕對附近一帶交通所帶來的影響，亦會在該區採取相對的執法行動。

警方呼籲駕駛人士應加強守法意識，切勿在樂園外圍違例停泊車輛或在限制區內讓乘客上落，對其他道路使用者造成不便。

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐