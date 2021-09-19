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【職工盟】職工盟宣布啟動解散程序　下月3日召開會員大會表決

政治 15:31 2021/09/19

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職工盟今日召開記者會，宣布啟動解散程序，下月3日召開會員大會討論和表決。（經濟日報資料圖片）

職工盟今日召開記者會，宣布啟動解散程序，下月3日召開會員大會討論和表決。主席黃迺元表示，過去一星期部分成員收到更多信息，擔心職工盟繼續運作將影響人身安全；又透露執委會大部分已辭職，僅剩下他、鄧建華和鍾劍華共3人。

黃迺元形容，繼早前民陣、教協等相繼解散，已有心理準備職工盟可能再無生存間，又為職工盟或未能繼續堅持致歉：「對不起，（職工盟）撐不到下去。」

對於有建制派和媒體質疑，職工盟收受外國勢力資金，黃迺元反駁指，職工盟在去年7月之前，已沒有再與美國勞聯、產聯轄下的團結中心繼續合作。

他又回應被指煽動罷工及支援新工會成立等，強調組織工會或發起罷工，均屬《基本法》賦予的基本權利，反問：「是否非建制的工會組織，便要背負『原罪』？」

此外，蒙兆達昨晚在社交網站宣布，已辭去職工盟總幹事一職，並透露日前已離開香港，又對未能與職工盟走完最後一程感到抱歉。

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記者：胡偉明

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