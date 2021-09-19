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【我要做業主2】張達倫慳錢置業購入將軍澳3房單位　為上車每日最多用250元

娛樂 16:46 2021/09/19

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

TVB節目《我要做業主 2》訪問一眾「星級」業主分享入市秘技，昨晚（9月18日）播出的一集內，張達倫接受主持林溥林（Patrick Sir）訪問，分享自己為成功置業的儲錢方法。

不時在社交網站分享一家人的生活照的達倫予人好爸爸形象，他多年來都努力儲首期，終於在去年購入將軍澳新都城3房單位。

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌

達倫出盡方法慳錢

香港樓價高昂，達倫直言儲首期也相當辛苦，更指自己的省錢方法恐怖：「除左工作慢慢積累或買股票升之外，有段時間我係恐怖到咩程度呢？有朋友結婚收到請柬想替佢開心嘛，我就只去一陣，人情就畀少啲要咁樣慳錢。」

他也有限制自己每天的用錢數目，在未有小朋友前每天只可以用250元。他有時會吃麵包，即使下班後也會在TVB飯堂吃飯，又為了進食外景飯盒而刻意遲放工，為「慳錢」達成置業夢而出盡法寶！ 

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太太果斷上車

眼見樓價不斷上升，他與太太就果斷決定上車，其後該屋苑的呎價更創出破兩萬元新高，即是達倫所購入的單位已增值不少。

被問到會否爲兒子而搬往更大的單位，達倫指在香港置業是一門學問，所以用「樓換樓」的方式作打算，希望賺得愈來愈多、住得愈來愈大。

影片推介：梁朝偉《尚氣》專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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