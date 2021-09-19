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【個人私隱】16個課室增設鏡頭部分面向學生　浸大先安裝後諮詢：提升網課成效

社會 16:09 2021/09/19

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

確保有關安排符合《個人資料（私隱）條例》的規定。

香港浸會大學被揭已於部分課室加裝鏡頭，個別鏡頭更是面對學生，浸大學生會編輯委員會質疑或涉侵犯學生私隱，校方其後回覆稱正籌備推出「智慧教室」試驗計劃，在16個課室「提升視聽教學設施」，包括加設鏡頭，以提升網上及混合教學模式成效，並指現時新鏡頭尚未啟用，未來兩個月會諮詢師生，惟浸大編委指其安裝鏡頭後才進行諮詢，形容「用意耐人尋味」。

早前曾有立法會議員倡課室裝閉路電視監察教師，惟教育局憂影響師生互動，詳情即看：【下一頁】

浸大編委日前報道，指有同學近日發現浸大教學及行政大樓（AAB）708室已安裝3個鏡頭，其中2個鏡頭面對學生，或會侵犯學生私隱。該會學生遂視察逸夫校園、善衡校園及石門校園各大樓課室鏡頭安裝情況，發現教學及行政大樓503室（AAB503）亦有鏡頭面對學生，思齊樓721室（DLB721）則有1個面對螢幕的鏡頭；傳理視藝大樓112室（CVA112）、基督教教育中心（CEC801）及石門校園課室則未有安裝任何鏡頭。

浸大回覆查詢表示，為進一步提升網上及混合教學模式的成效，加強在面授與網上課堂同時進行時的師生互動，現正籌備推出「智慧教室」試驗計劃，提升16個課室的視聽教學設施，措施包括加設鏡頭、改善音響等，讓透過視像軟件遙距上課的學生，除了看到講師出現在電腦畫面，還能實時參與課堂討論，相信有助學生更投入課堂，並促進線上線下同學的互動交流。

浸大續指，在試驗計劃展開前，校方將舉辦工作坊，讓教學人員熟習新教學設施，並於未來兩個月諮詢教學人員和學生，確保安排符合《個人資料（私隱）條例》規定。

私校德望小學早前被傳媒揭發在課室安裝閉路電視後，稱有關CCTV於早年安裝，以及從未攝取任何影像，擬短期內拆除，詳情即看：【下一頁】

【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代　5歲小花劍手目標未來奧運金牌

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責任編輯：馮琪雅

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