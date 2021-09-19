【選委會選舉】曾國衞︰選舉不應追求人數多或競爭激烈　對香港未來有幫助才適合香港

▲ 政制及內地事務局局長曾國衛。（程志遠攝）

選舉委員會界別分組選舉今日舉行。政制及內地事務局局長曾國衞巡視多個投票站後見記者。他否認是次選舉為小圈子選舉，又指選舉不應追求人數多或競爭激烈，只要對香港未來有幫助便是適合香港的民主制度。

曾國衞指，今日上午陪同特首林鄭月娥巡視位於會展的投票站，及後再到訪位於沙田大會堂及尖沙咀九龍公園體育館的票站巡視。他表示，投票情況暢順，又引述林鄭指，今次選舉為本港三場重要選舉的「首仗」，可以順利進行意義重大。

對於今次選舉被指為「小圈子選舉」，曾國衞表示，新選舉制度下界別分組增至40個，並涉及不同組織參與，展現均衡參以及具廣泛代表性。他認為，目前各個界別是香港的縮影，代表各行各業各個界別各個範疇，小圈子的說法並不成立，強調應追求符合香港實際情況的民主制度，並不是追求人數多或競爭激烈的情況︰「只要能夠實施『愛國者治港』，對香港未來有所幫助，才是適合香港的民主制度。」

曾國衞說︰「『愛國者治港』對於一國兩制的萬全實施至關重要，必需要由愛國愛港人士牢牢掌握政權，才有機會香港重新回到一國兩制的初心、正軌，對於日後『一國兩制』行穩致遠、香港的良治善政、長致久安起了關鍵作用」。他又稱，要是沒有完善選舉制度實施「愛國者治港」，「一國兩制」僅是空談。

警方於今日部署5,000至6,000警力參與行動，曾國衞指，今次選舉對於香港未來十分重要，不容有失，又指香港過去選舉出現混亂情況，故認為警方部署的警力絕對有需要及恰當。

另外，曾國衛又指，政府不會在未有穩妥方案前貿然推出境外投票。同時，為顧及在疫情期間內地港人不能回港投票，港府積極考慮在口岸設立臨時票站，惟須事先檢視有關安排的可能性，希望可同時控制疫情，以及便利市民回港行駛公民權利。

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記者：陳葆琳