【選委會選舉】狄志遠：非建制派仍有參選空間　盼港府盡快處理普選問題

▲ 狄志遠認為，非建制派仍有參選空間，呼籲民主派不要消極應對。（陳靜儀攝）

今日舉行的選委會選舉，只有兩名非建制派成功入閘，包括競逐社福界的新思維主席狄志遠。他表示，非建制派仍有參選空間，呼籲民主派不要消極應對，又形容「有聲音總好過無聲音」。

對於非建制派的參選空間被收窄，狄志遠相信，非建制派仍有參選空間，又認為應獨立考慮每場選舉，強調民主運動寸土必爭，「爭取多一席得一席」，「有聲音總好過無聲音」，呼籲民主派不要消極應對，又鼓勵應攜手合作。

狄志遠指出，民主派過去在議會內，其價值從來不在人數，而是其代表性，「最重要有平台空間講出港人聲音」，那麼他們的參與便非常有價值。

他又期望在今次選舉取得好結果，又謂無論最終是贏或輸，新思維均會參考結果，再部署12月舉行的立法會選舉。

不過，狄志遠直言新選舉制度不理想，希望今次政改僅屬過渡期，期望在社會穩定、共識增多後，未來的選舉會更開放。

他又強調，《基本法》列明特首及立法會最終由普選產生，希望政府盡快處理有關議題，又透露新思維會繼續倡議合理的時間表及路線圖。

他期望，日後有更多非建制派在立法會或選委會平台，共同制定普選方向和目標，又指特首及港府有責任協調統籌社會，再向中央表達盡快落實普選意願。

此外，狄志遠亦希望，當社會平穩後，當局可減少警員在票站外的部署，讓市民可以輕鬆投票。

今屆社福界共有23人參選競逐12席，其餘參選人分別是黃萬成、朱麗玲、葉振都、鄭國輝、夏中建、劉婉儀、黃一峰、葉嘉威、李漢祥、陳晴、楊羅觀翠、文孔義、余秀珠、郁德芬、關鋭煊、周賢明、梁佩如、吳兆文、馬麗莊、程志剛、陳麗雲及陳文宜。

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責任編輯：胡偉明