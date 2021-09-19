【倫常慘案】母離家出走疑棄養子女　17歲少年不堪照顧壓力虐打6歲妹致死

▲ 日本一名17歲少年虐打妹妹致死。

日本早前發生一宗倫常慘案，一對兄妹疑遭母親拋棄，17歲哥哥獨力照顧6歲妹妹，期間不堪壓力，對妹妹拳打腳踢，導致對方休克死亡。案件本月17日裁決，涉案男子被送往少年院處分。

虐打妹妹致死

綜合日媒報導，事發在日本京都大津市，一名17歲少年8月在市內公園向附近居民求救，指其6歲妹妹從攀爬架上意外摔下，失去意識。女童在送院後證實不治，其後驗屍人員發現女童的右腎破裂和肋骨骨折，身上亦有多處傷痕，懷疑女童的死另有原因。

警方經調查後，將少年拘捕。他承認在7月下旬至8月初，在家中多次毆打妹妹。據悉兄妹兩人自小分別在京都和大阪的孤兒院長大，直至今年4月，母親才將兄妹接回家中生活。然而，母親沒有盡照顧責任，長時間離家，只留下每日1,000日元（約71港元）的生活費，讓兩兄妹自行解決三餐。

照顧年幼妹妹的責任，落在哥哥身上。他曾表示「照顧妹妹很難」，疑不堪壓力動殺機，在7月22日至8月1日間，於家中多次對妹妹的面部及腹部拳打腳踢，導致對方休克死亡。

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判入少年院受教育

案件日前作出裁決，法官考慮到妹妹死前一周內，媽媽都沒有返家，哥哥獨力支撐家庭，認為「只讓少年負責任太過苛刻」。她續指，少年從小被家長遺棄，難以與人建立深刻關係，加上一直處於密閉空間內，沒有可以依賴的人，在高壓情況下才發生憾事，故判他入少年院接受教育，認為此舉比刑事處分來得適當。

當地法律學者認同法官判決，指少年背景複雜，某程度上也是「受害人」，建議政府在少年重投社會時，給予適切的幫助，引導他走回正軌。

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責任編輯：王明芳