【口腔健康】港大揭納米鑽石可抑制致口腔感染生物膜　或成新一代抗菌劑

▲ 港大揭納米鑽石可抑制可致口腔感染生物膜，或成新一代抗菌劑。（經濟日報資料圖片）

全球近半人口受蛀牙困擾，主要是口腔產生酸性細菌，於牙齒表面形成一層生物膜所引致，惟致蛀牙、牙周病的病原體亦對抗生素抗藥性高，港大研究發現納米鑽石對口腔致病生物膜有抑制作用，並有效對抗口腔内浮游的細菌等微生物病原體，具潛力發展為新一代抗菌劑。

是次研究由港大工程學院及牙醫學院領導，發現經高壓高溫處理的納米鑽石，對幾種預選的口腔病原體，如白色念珠菌和光滑念珠菌的真菌、以及如變異鏈球菌和牙齦卟琳單胞菌的細菌，可明顯抑制有關生物膜形成，對消除經已形成的生物膜亦具有一定作用。

領導研究的電機電子工程系助理教授褚智勤及牙髓病學臨床助理教授聶燊朗解釋，納米物料的超小粒子能滲透入微生物當中，又可利用作廣泛的藥物輸送；是次研究説明納米粒子能操控病原體内的遺傳機制，防止病原體附著在任何物質的表面，對生物膜的形成有抑制作用。

二人補充，鑽石具有彈性表面和優異的生物相容性的特性，納米鑽石亦已證實對人體無害，研究結果不單有助理解納米鑽石和口腔病原體的關係，更展示納米鑽石應用於臨床抗菌治療的巨大潛力，可加快開展相關臨床應用研究。

團隊認為，是次研究成果可延伸應用於對付其他的感染，尤其是真菌感染，而幼童和長者、愛滋病和糖尿病患者，及需長期服用類固醇或進行癌症化療的病人的免疫力較低，容易受真菌感染，而由於真菌細胞與人體細胞非常相似，形容研發對人體無害的抗真菌劑一直是科學家的重大的挑戰。

是次研究結果已於學術期刊《Biomaterials Science》刊登。

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責任編輯：陳正怡