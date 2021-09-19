【廉潔選舉】白韞六巡視廉署選舉應對指揮中心　並已派員到票站觀察投票點票程序

▲ 廉政專員白韞六(左二)及副廉政專員兼廉署執行處首長丘樹春(右二)今早巡視廉署為是次選舉專設的應對指揮中心。（廉署提供）

選舉委員會選舉今日（19日）舉行，5個一般投票站今日朝九晚六開放，全港有4,889人可投票。廉政專員白韞六巡視廉署應對指揮中心時，表示廉署為是次選舉投票日作「全方位」部署，透過執法、預防及教育的「三管齊下」策略，確保選舉廉潔公正地進行。



廉署執行處除了專責處理選舉投訴的常設隊伍外，亦額外調配及加強人手，以迅速處理及打擊任何違反選舉法例的舞弊及非法行爲，包括有機會構成操控或破壞選舉的行為、以及涉及在互聯網發布與選舉相關而可能違法的內容等。執行處亦設立應對指揮中心，密切注視涉及是次選舉的舞弊及非法行為，並協調廉署各部門的部署及與各政府機構的溝通。



在預防工作方面，廉署防止貪污處今日亦派人員到訪票站，觀察投票及點票程序的實際執行情況，如有需要，會就日後的選舉提出進一步的防貪及完善建議。



廉署社區關係處人員今日亦駐守廉署的應對指揮中心，接聽廉署的選舉查詢熱線2920 7878，為公眾解答有關《選舉(舞弊及非法行為)條例》及與廉潔選舉信息相關的查詢。

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責任編輯：余思嵐