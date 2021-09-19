【斤斤計較】港男訂酒店總統套房求婚　朋友應邀幫忙反被要求夾錢

▲ 一名港男欲訂總統套房求婚，邀請朋友幫忙竟要求夾錢租房。

結婚是人生大事，男士都絞盡腦汁求婚，希望為另一半留下難忘回憶。一名港男欲訂一晚酒店總統套房向女友求婚，並邀請朋友們協助，但港男卻要求朋友們一齊夾錢租房，令朋友非常無奈。

其中一名獲邀的網民日前在連登討論區以「朋友想求婚，點知要班frds（friends）夾錢book1晚總統套房」為題發文，稱朋友邀請了一大班朋友幫忙求婚，準備到一間酒店的總統套房進行，「之後仲要我地幫手諗計點求婚」，可是該名朋友提出一齊夾錢租房。

求婚後欲趕走朋友

網民無奈道，雖然朋友強調是「一齊喺酒店房傾偈同食嘢，主要幫佢求婚」，但感覺朋友想晚上趕走他們，其坦言︰

我唔明點解要我哋夾錢，仲要同其他夾錢嘅人唔熟。

網民︰錢就我夾婚就你結

帖文引起一眾網民熱議，紛紛呼籲樓上毋須夾錢，不如叫他女朋友一齊夾，有人甚至叫樓主絕交。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳