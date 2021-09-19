【中秋天氣】中秋當日多雲有幾驟雨　天文台料或多或少影響賞月【內附賞月錦囊】

▲ 中秋當日多雲有幾驟雨，天文台料或多或少影響賞月。（經濟日報資料圖片）

中秋節將至，根據天文台預測明日「迎月」至後日「追月」都會有幾陣驟雨，形容中秋當晚賞月或多或少亦受影響，市民能否清晰觀賞到圓月，就需視乎市民當時觀賞位置及雲層情況等。

根據天文台九天天氣預報，未來一兩天會受高空反氣旋影響，本港會有致晴朗的天氣，明日「迎月」至後日「追月」部分時間有陽光，惟會有幾陣驟雨。

天文台科學主任呂旭昇接受TOPick查詢時指，中秋節當日多雲、有微雨，當晚賞月或多或少亦受影響，但市民仍可透過雲層空隙觀月。

至於能否清晰觀賞到圓月，他稱則要視乎市民當時觀賞的位置及雲層情況等；但提醒市民外出賞月時，要記得帶備雨傘。

天文台早前已提醒，周二中秋節當日早上7時55分已出現滿月，此時月球在香港地平線以下；至傍晚6時47分就會月出，當晚零時54分月亮將上中天，亦即月球橫越本地子午線的時刻，屆時月球位於正南方，仰角66度就可見。

「大澳水鄉花燈節」踏入第四屆，惟鑒於遊人過多，主辦單位昨宣布中秋節及中秋節翌日（即21及22日）將不會亮燈；9月27日及28日同樣暫停亮燈，盼大澳人能享受家庭時光。詳情請見【下一頁】

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記者：余思嵐