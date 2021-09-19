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【新冠疫苗】香港接種紀錄未列出生日期不獲英國承認　食衞局：正着手處理以符合規定

社會 18:21 2021/09/19

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

英國政府指，由英國時間十月四日凌晨四時起，除擁有英國居留權者外，抵英前10日內曾到訪紅色名單地區的人士不可入境。（資料圖片）

政府今日（19日）宣布，根據英國政府最新公布，由英國時間10月4日凌晨4時起，除擁有英國居留權者外，抵英前10日內曾到訪紅色名單地區的人士不可入境。

英國政府早前簡化入境英格蘭的防疫限制制度，下月4日起將高危國家列入「紅色名單」，其他國家或地區入境者包括香港，如未完成接種疫苗，需遵守強制隔離10日等防疫規則；惟在港接種紀錄因未有註明出生日期，未符英國政府要求。

食衞局稱，經當地政府修訂制度下，由香港前往英格蘭的人士須於入境前14日或以前，已在認可地區的相關衞生當局完成接種指定新冠疫苗，方可免除隔離；而入境第2日須接受病毒測試。

另外，在新修訂的制度下，相關疫苗接種紀錄須列出有關人士的出生日期；未完成接種者抵英後則須自我隔離10日，並在入境第二日及第八日接受病毒測試。

當局指，已知悉英國政府就入境英格蘭的新規定，包括獲認可新冠疫苗接種紀錄須包括出生日期的要求，局方正着手處理在疫苗接種紀錄加上出生日期的安排，務求符合英國政府的最新要求，待相關安排落實，將再公布詳情。

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

 

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