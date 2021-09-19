【病人失蹤】聯合醫院女病人擅自離開觀察病房　至今仍未尋回

▲ 聯合醫院女病人擅自離開觀察病房，至今仍未尋回。（資料圖片）

基督教聯合醫院發言人今日（19日）呼籲公眾人士協助尋找一名失蹤病人。發言人指，一名27歲女病人今早10時許到基督教聯合醫院急症室求診，醫院安排病人在觀察病房接受觀察，及至下午1時，保安員發現病人已離開觀察病房。

醫院發現病人擅自離院後，隨即派出保安員在全院範圍及附近地區進行搜索，及要求警方協助，惟至今仍未見病人蹤影。院方非常重視事件，已即時聯絡病人家屬，並將全力配合警方的搜索行動。

該病人身高約一點六米、戴眼鏡、身材瘦削，離開醫院時身穿灰色上衣、藍色牛仔褸、黑色長褲及白色帽。院方呼籲公眾人士若發現有關病人，請馬上通知警方或致電基督教聯合醫院熱線電話3949 4002。

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責任編輯：李榮忠