【馬騮覓食】馬騮闖大學宿舍拆包裹狂咬新iPad　發現「蘋果」唔食得隨手扔落街

▲ 新加坡一名大學生遭猴子搶去新iPad。

猴子竟對「蘋果」有興趣，早前一名新加坡南洋大學學生在網上討論區「Reddit」發文，指校園近來遭猴子入侵，他新買的iPad慘被搶去。猴子在窗外晾衫架上拆包裹，拿出iPad狂咬，發現不是食物之後隨手將平板電腦從3樓扔棄，機主只能眼白白望着一切發生。

猴子搶走新iPad

該名學生在文中表示，猴子近來經常爬上宿舍尋找食物，對學生構成滋擾。他指事發當日新iPad正好送到，包裹由朋友代為領取，並放置在房間內。朋友再進房間時發現，猴子闖進來搶走一袋麵包及包裹。

從相片可見，猴子站在窗外的晾衫架上拆開包裹，用雙手拿出iPad並咬下，腳邊則有咬過的麵包。事主指猴子抱着iPad咬了數口之後，發現它不是食物，便對平板電腦失去興趣，隨手從3樓扔下去。平板電腦最後報銷，只剩觸控筆仍能使用，令機主感到哭笑不得，「我是否該感到慶幸？」

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網民笑稱猴子「識食」

帖文引來網民討論，有網民笑稱大學變成「動物園」，指樓主忘記交功課時可以說是「猴子吃掉」，也有網民指猴子「識食」，驚訝平板電腦比麵包有更大吸引力。有網民同情樓主遭遇，建議他離開房間時把窗戶鎖上，亦有人建議設置電圍欄防止猴子靠近。

據悉新加坡南洋大學鄰近森林區，校園附近不時出現野生動物如野豬及巨型蜥蜴等，近來常發生猴子入侵宿舍覓食事件。

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責任編輯：王明芳