【選委會選舉】馮驊：全日投票率約89.59%　共接獲5宗投訴

▲ 選舉管理委員會主席馮驊。（林宇翔攝）

選舉委員會界別分組一般選舉投票於今日傍晚6時結束。選舉管理委員會主席馮驊指，是次選舉共有4,380人投票，投票率約89.59%。其中，法律界、建築、測量、都市規劃及園境界，以及科技創新界的投票率的投票率為100%。

選舉委員會全日共接獲5宗投訴，其中涉及投票安排的投訴個案有2宗、涉及投票資格的投訴亦2宗，另外一宗涉及選票設計問題，相關單位會儘快處理投訴。



選票原定於8時運抵中央點票中心，惟最後卻遲了約1小時，中央點票站約9時才開始倒出選票。馮驊指，投票站將選票送至中央點票站前，票站需要處理很多文件，包括填寫預計選票紀錄，由於今次同時須要輸入有關資料的電子紀錄，故此導致選票運抵中央點票站的時間有所延遲。

選舉委員會界別分組一般選舉40個界別分組中，只有13個界別出現競爭，412人競逐364個席位，共涉及4,998名選民。所有選票運至中央點票站進行點算，並將在光學標記閱讀系統輔助下，進行自動點票工作。

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記者：陳葆琳