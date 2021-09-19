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【選委會選舉】馮驊：全日投票率約89.59%　共接獲5宗投訴

政治 21:45 2021/09/19

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

選舉管理委員會主席馮驊。（林宇翔攝）

選舉委員會界別分組一般選舉投票於今日傍晚6時結束。選舉管理委員會主席馮驊指，是次選舉共有4,380人投票，投票率約89.59%。其中，法律界、建築、測量、都市規劃及園境界，以及科技創新界的投票率的投票率為100%。

選舉委員會全日共接獲5宗投訴，其中涉及投票安排的投訴個案有2宗、涉及投票資格的投訴亦2宗，另外一宗涉及選票設計問題，相關單位會儘快處理投訴。


選票原定於8時運抵中央點票中心，惟最後卻遲了約1小時，中央點票站約9時才開始倒出選票。馮驊指，投票站將選票送至中央點票站前，票站需要處理很多文件，包括填寫預計選票紀錄，由於今次同時須要輸入有關資料的電子紀錄，故此導致選票運抵中央點票站的時間有所延遲。

選舉委員會界別分組一般選舉40個界別分組中，只有13個界別出現競爭，412人競逐364個席位，共涉及4,998名選民。所有選票運至中央點票站進行點算，並將在光學標記閱讀系統輔助下，進行自動點票工作。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：陳葆琳

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