李幸倪獲家鄉最高統治者表揚　Gin受寵若驚：特別多謝學友合作

▲ Gin Lee獲大馬政府表揚。

馬來西亞柔佛州新山是Gin的家鄉，是她從小成長和上學的地方，對於這個地方特別有感情。日前Gin收到一個喜訊，獲得來自柔佛州的蘇丹(名為：Sultan Ibrahim Sultan Iskandar)在其社交平台親自表揚，蘇丹是一個州最高的統治者，亦是王室。

長輩、家人和同學看到這個新聞都為Gin感到驕傲，Gin直言：「我覺得受寵若驚和激動，同時感到無比榮幸，很多謝蘇丹給予這麼大的讚許。自己從沒想到他會留意到我在香港的發展，這是一件很光榮的事情，對我而言意義重大，也是過去這些年來努力的一個肯定。」

此外，「我要特別多謝張學友先生，這次給予我機會跟他合作，因為他，令到更加多人認識我，衷心多謝他！」

談到如何慶祝此事，Gin表示：「收到很多祝賀訊息，有親朋戚友、舊同學、甚至舊鄰居，他們比我還激動，我的慶祝方法就是跟他們每一位通電話，感覺特別溫馨因為太耐沒見面。我希望往後更加努力，事業上有更大的成就，令支持我的人感到更驕傲。」Gin透露最近已積極籌備新歌，繼續用心為大家帶來好的音樂。