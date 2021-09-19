【中秋祝福】黎諾懿陳敏之深水埗派福袋送暖　陳貝兒籲婦女關注乳癌貣訊

▲ 三隊星級探訪團隊出發前合照。

黎諾懿、陳敏之、王君馨、陳貝兒、陳柏宇、符曉薇、蔡欣熹、乳癌基金會主席霍何綺華、飛盟公關主席周美鳳及義工們，日前參予香港乳癌基金會活動，到深水埗住戶探訪並為區內婦女們送上中秋節窩心的祝福。

受訪家庭都熱情邀請眾藝人及義工詳談，其中一戶的女士對黎諾懿、陳敏之等探訪感到非常驚喜。

▲ 陳貝兒探訪。

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推廣乳健知識

四人除了送上福袋外更認真傾聽女士對乳健知識的了解，並向她灌輸婦女定期檢查的重要性。王君馨、陳貝兒亦與蔡欣熹獲邀請進屋與女戶主傾談，完成探訪後更與女戶主一起自拍，非常融洽。

陳貝兒亦在社交平台分享圖片，並留言：「我和一好朋友同義工們走到深水埗住戶，向區內婦女們送上中秋節窩心的祝福。並特意將「及早發現，治療關鍵」訊息傳達至各住戶，希望女士們定期接受乳健檢查 💕」

她又感謝「香港乳癌基金會」、「點滴是生命」及「明愛鄭承峰長者社區中心」（深水埗）邀請參予 [粉紅天使大行動、中秋愛心送溫暖] 活動，並指出：「2018年最新數字顥，本港每日平均有12位女士確診乳癌，較二十多年前增加3倍，情況令人關注。大家都要注意身體呀！祝大家身體健康、中秋節快樂！」

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黎諾懿及陳敏之在探訪活動後認為預防勝於治療，呼籲大眾愛惜身體，多加關注乳癌問題。二人亦希望藉著送暖活動預先向大家送上中秋節祝福，宣揚正面訊息。

王君馨表示很高興出席活動，受訪家庭很親切亦願意接收乳健訊息。她認同提高大眾對乳癌的關注非常重要，希望大眾可以向身邊的女性朋友呼籲定期做自發性檢查，及早預防乳癌。

▲ 其中一戶的女士對黎諾懿、陳敏之等探訪感到非常驚喜。

陳柏宇與符曉薇向家庭送上福袋時更向女戶主傳遞正確的乳健知識及呼籲登記免費的乳健檢查計劃，全面保護自己。三隊星級探訪團隊都成功透過是次探訪活動將香港乳癌基金會的心意及「及早發現，治療關鍵」訊息傳遞至各住戶，提高婦女對乳癌的關注。

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