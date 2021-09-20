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【商場優惠】葵芳新都會廣場9月秋月美食賞　消費換高達$250贈券+線上搶7折著數包

休閒消費 11:18 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

葵芳新都會廣場推出秋月美食賞，以優惠價食盡多間人氣食府。（餐廳提供）

適逢中秋節，葵芳新都會廣場由即日起至9月30日期間推出「秋月美食賞」，最高可享$250新地商場及餐飲贈券，讓顧客以至優惠價食盡多間人氣食府。享用完豐富中秋晚餐後，更可到L3、L4露天廣場及L5空中花園的「喵喵遊園會Meow Plaza」漫步，與5米高巨喵打卡賞中秋夜景。

The Point 會員於周一至周四以電子貨幣消費滿$800，即送$50餐飲贈券，每日名額55個。逢周五至日及公眾假期，即日電子消費滿$1,500，即送$50新地商場贈券，每日名額40個；而消費滿$5,000，即送$100新地商場贈券及$150餐飲贈券，每日名額55個。

新地商場JETSO網響應政府電子消費券計劃，即日起可於4間指定儲值支付工具付款，以低至7折購買多間店鋪的電子購物禮券及著數包，即買即用。包括以$320購買4張葵芳百老滙電影戲票贈券，兼送$100餐飲贈券；以$700購買Panasonic綿密泡沬潔面器，兼送$300美容贈券，總值$1,480。

新地商場JETSO網︰www.shkpmall-jetso.com

記者︰黃依情

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