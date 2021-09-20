  • 31°C
香港時間 : 2021920日 (週一) 11:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢傳奇】鍾柔美跳Blackpink Lisa《LALISA》　好姊妹炎明熹都被Yumi迷倒

娛樂 10:27 2021/09/20

分享：

熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

鍾柔美（Yumi）在《聲夢傳奇》中以跳唱演出獲好評並為人熟悉，當中她參賽時跳唱《狂野之城》更被評判指已經有資格可以直接出道，而該影片現時已超過2百萬點擊率，相當厲害。Yumi日前就再於Instagram分享自己的跳舞片段，真的要踏上跳唱歌手之路嗎？

Yumi跳《LALISA》 

Yumi分享自己跳Blackpink成員Lisa的全新個人單曲《LALISA》 的片段，她在片中落力地扭動小蠻腰、跪地，一連串動作清脆又利落。

Yumi在歌曲推出一星期就跳得有板有眼，相信也花了不了時間練習，她也有在帖文中感謝與她一起跳的舞蹈員。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

粉絲們留言稱讚Yumi，「跳得好好」、「希望妳成為第二個Lisa」、「點解可以咁快學得識㗎」、「等左dance cover好耐 正呀」。至於Yumi的《聲夢》姊妹炎明熹（Gigi）就留言話「Wowowowowo」，或許她也對Yumi的舞技讚嘆不已吧？

最新影片推介：麥美恩專訪

成為跳唱歌手？

《聲夢》四小花Yumi、Gigi、Chantel、Windy的音樂發展路最為人關注，起初有指四人會合組「港Blackpink」。而現時Gigi已率先推出個人單曲，小花們會否合組也屬未知之數，或者Yumi可憑紮實舞技闖出一片天呢！

Yumi早前接受TOPick專訪時坦言，自己一開始也沒有想過會接觸跳唱，也相當喜歡，並打算向跳唱路線發展。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲夢傳奇】冼靖峰棄正職入樂壇無悔追夢　鍾柔美未定去向：學業最重要
18:32 2021/09/08
【聲夢傳奇】冼靖峰棄正職入樂壇無悔追夢　鍾柔美未定去向：學業最重要
【聲夢傳奇】鍾柔美冼靖峰粉絲數字激增　伍仲衡自揭有Fans跟蹤
14:19 2021/09/09
【聲夢傳奇】鍾柔美冼靖峰粉絲數字激增　伍仲衡自揭有Fans跟蹤
【聲夢傳奇】Yumi由細靚到大　鍾柔美8歲跳泰國舞片段曝光
16:59 2021/08/15
【聲夢傳奇】Yumi由細靚到大　鍾柔美8歲跳泰國舞片段曝光

你可能感興趣

【聲夢傳奇】冼靖峰棄正職入樂壇無悔追夢　鍾柔美未定去向：學業最重要
18:32 2021/09/08
【聲夢傳奇】冼靖峰棄正職入樂壇無悔追夢　鍾柔美未定去向：學業最重要
【聲夢傳奇】鍾柔美冼靖峰粉絲數字激增　伍仲衡自揭有Fans跟蹤
14:19 2021/09/09
【聲夢傳奇】鍾柔美冼靖峰粉絲數字激增　伍仲衡自揭有Fans跟蹤
【聲夢傳奇】Yumi由細靚到大　鍾柔美8歲跳泰國舞片段曝光
16:59 2021/08/15
【聲夢傳奇】Yumi由細靚到大　鍾柔美8歲跳泰國舞片段曝光
鍾柔美 炎明熹 娛樂人物職業 聲夢傳奇 歌手 TVB 歌曲 娛樂行業

最高瀏覽

【斤斤計較】港男訂酒店總統套房求婚　朋友應邀幫忙反被要求夾錢
17:09 2021/09/19
【斤斤計較】港男訂酒店總統套房求婚　朋友應邀幫忙反被要求夾錢
【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂
14:21 2021/09/19
【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂
【救急扶危】葵涌客貨車溜後老司機欲救無從　5消防員途經秒速下車拯救
14:57 2021/09/19
【救急扶危】葵涌客貨車溜後老司機欲救無從　5消防員途經秒速下車拯救