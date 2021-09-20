【聲夢傳奇】鍾柔美跳Blackpink Lisa《LALISA》　好姊妹炎明熹都被Yumi迷倒

鍾柔美（Yumi）在《聲夢傳奇》中以跳唱演出獲好評並為人熟悉，當中她參賽時跳唱《狂野之城》更被評判指已經有資格可以直接出道，而該影片現時已超過2百萬點擊率，相當厲害。Yumi日前就再於Instagram分享自己的跳舞片段，真的要踏上跳唱歌手之路嗎？

Yumi跳《LALISA》

Yumi分享自己跳Blackpink成員Lisa的全新個人單曲《LALISA》 的片段，她在片中落力地扭動小蠻腰、跪地，一連串動作清脆又利落。

Yumi在歌曲推出一星期就跳得有板有眼，相信也花了不了時間練習，她也有在帖文中感謝與她一起跳的舞蹈員。

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粉絲們留言稱讚Yumi，「跳得好好」、「希望妳成為第二個Lisa」、「點解可以咁快學得識㗎」、「等左dance cover好耐 正呀」。至於Yumi的《聲夢》姊妹炎明熹（Gigi）就留言話「Wowowowowo」，或許她也對Yumi的舞技讚嘆不已吧？

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成為跳唱歌手？

《聲夢》四小花Yumi、Gigi、Chantel、Windy的音樂發展路最為人關注，起初有指四人會合組「港Blackpink」。而現時Gigi已率先推出個人單曲，小花們會否合組也屬未知之數，或者Yumi可憑紮實舞技闖出一片天呢！

Yumi早前接受TOPick專訪時坦言，自己一開始也沒有想過會接觸跳唱，也相當喜歡，並打算向跳唱路線發展。

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