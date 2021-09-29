【新冠肺炎】新增5宗輸入變種病毒個案　患者包括兩名菲傭

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本港疫情持續放緩，​衞生防護中心公布正調查5宗輸入個案，沒有本地源頭不明個案，下午不設疫情記者會；另初步確診少於5宗。

9月29日新增輸入確診個案詳情如下：

第12,216宗：35歲女，從菲律賓抵港，6月28日及7月30日於菲律賓接種兩劑克爾來福疫苗，9月24日乘航班5J 272抵港，現入住竹篙灣檢疫中心，無病徵，帶L452R病毒

第12,217宗：37歲女，從菲律賓抵港，7月25日及8月22日於菲律賓接種兩劑克爾來福疫苗，9月24日乘航班5J 272抵港，現入住竹篙灣檢疫中心，無病徵，帶L452R病毒

第12,218宗：23歲女，從約旦抵港，7月5日及7月27日於香港接種兩劑復必泰疫苗，9月27日乘航班QR 818抵港，無病徵，帶L452R病毒

第12,219宗：24歲女，從約旦抵港，7月7日及7月29日於香港接種兩劑復必泰疫苗，9月27日乘航班QR 818抵港，無病徵，帶L452R病毒

第12,220宗：24歲女，從日本抵港，6月22日及7月23日於日本接種種兩劑莫德納疫苗，乘航班CX 521抵港，無病徵，帶N501Y病毒

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責任編輯：郭詩詩