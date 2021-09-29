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【新冠肺炎】新增5宗輸入變種病毒個案　患者包括兩名菲傭

社會 14:20 2021/09/29

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（資料圖片）

本港疫情持續放緩，​衞生防護中心公布正調查5宗輸入個案，沒有本地源頭不明個案，下午不設疫情記者會；另初步確診少於5宗。

9月29日新增輸入確診個案詳情如下：

  • 第12,216宗：35歲女，從菲律賓抵港，6月28日及7月30日於菲律賓接種兩劑克爾來福疫苗，9月24日乘航班5J 272抵港，現入住竹篙灣檢疫中心，無病徵，帶L452R病毒
  • 第12,217宗：37歲女，從菲律賓抵港，7月25日及8月22日於菲律賓接種兩劑克爾來福疫苗，9月24日乘航班5J 272抵港，現入住竹篙灣檢疫中心，無病徵，帶L452R病毒
  • 第12,218宗：23歲女，從約旦抵港，7月5日及7月27日於香港接種兩劑復必泰疫苗，9月27日乘航班QR 818抵港，無病徵，帶L452R病毒
  • 第12,219宗：24歲女，從約旦抵港，7月7日及7月29日於香港接種兩劑復必泰疫苗，9月27日乘航班QR 818抵港，無病徵，帶L452R病毒
  • 第12,220宗：24歲女，從日本抵港，6月22日及7月23日於日本接種種兩劑莫德納疫苗，乘航班CX 521抵港，無病徵，帶N501Y病毒

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

新冠肺炎疫情 疫苗 新冠肺炎 疫情 經濟 編輯 記者 韓正 深圳 日本

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