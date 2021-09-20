  • 31°C
香港時間 : 2021920日 (週一) 11:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】Anson Kong想挑戰渣馬10k賽事　透露姜濤暈倒與節食無關

娛樂 10:51 2021/09/20

分享：

熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Anson Kong活力十足。

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）聯同本地女跑手屈旨盈及羅映潮為渣馬拍攝宣傳片，Anson Kong接受TOPick專訪時，表示喜歡邊跑步邊欣賞沿途風景。

但因工作緣故無法參加下月舉行的渣打馬拉松，並期望明年與另一成員王智德（Alton）挑戰10k賽事：「我選擇Alton是因為有個心靈陪伴，但我剛剛跟兩位女跑手交流時，才發現原來跑步期間是不能聊天的。」

問到他可會擔心屆時吸引粉絲圍觀？他笑指會勸說粉絲最好在跑步時不要聊天，因此約定在終點見。

最新影片推介：麥美恩專訪

MIRROR爆紅後工作不斷，做運動的時間愈來愈少，AK指每星期至少抽一日時間做Gym，而帶氧運動則趁排舞時進行：「入行之後的體能變得更好，因為要忍受疲倦的程度被迫變得更高，而且經常在舞台上的高強度表演，唱跳也有鍛煉到自己的體能。」

經過跟兩位女跑手交流心得後，發現運動前的飲食非常重要，並表示跟成員已戒掉節食的習慣：「初入行時我們會節食減肥，因不懂方法也沒有教練，但我們現在戒了這個習慣，因為唱歌跳舞不能沒有體力。但姜濤之前暈倒是因為拍戲太忙，休息時間不足，並非因為節食。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

此外，他透露最近除了正在錄製新歌、拍攝飲食節目外，更即將推出自家服裝品牌：「想嘗試進入這個領域，剛好有個朋友跟我合夥，不只會推出服裝，還有賣我喜愛的玩具，單純以自己喜歡為先，希望大家也會喜歡。」

記者：曾嘉善

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌

相關文章

【鱷魚君最後的100天】ERROR首度為動畫電影獻聲　4子談最重要人和事講生死經歷【有片】
13:59 2021/09/01
【鱷魚君最後的100天】ERROR首度為動畫電影獻聲　4子談最重要人和事講生死經歷【有片】
【砂之器】Jer自認乖仔以新歌反思親情　柳應廷最感動媽媽每日整愛心早餐【有片】
18:56 2021/07/20
【砂之器】Jer自認乖仔以新歌反思親情　柳應廷最感動媽媽每日整愛心早餐【有片】
【不可愛教主】Anson Lo睇「田田視覺」感尷尬　教主盧瀚霆感激神徒愛護【有片】
18:28 2021/07/14
【不可愛教主】Anson Lo睇「田田視覺」感尷尬　教主盧瀚霆感激神徒愛護【有片】

你可能感興趣

【鱷魚君最後的100天】ERROR首度為動畫電影獻聲　4子談最重要人和事講生死經歷【有片】
13:59 2021/09/01
【鱷魚君最後的100天】ERROR首度為動畫電影獻聲　4子談最重要人和事講生死經歷【有片】
【砂之器】Jer自認乖仔以新歌反思親情　柳應廷最感動媽媽每日整愛心早餐【有片】
18:56 2021/07/20
【砂之器】Jer自認乖仔以新歌反思親情　柳應廷最感動媽媽每日整愛心早餐【有片】
【不可愛教主】Anson Lo睇「田田視覺」感尷尬　教主盧瀚霆感激神徒愛護【有片】
18:28 2021/07/14
【不可愛教主】Anson Lo睇「田田視覺」感尷尬　教主盧瀚霆感激神徒愛護【有片】
江𤒹生 姜濤 Mirror 娛樂人物職業 歌手 演員 減肥 運動 馬拉松

最高瀏覽

【斤斤計較】港男訂酒店總統套房求婚　朋友應邀幫忙反被要求夾錢
17:09 2021/09/19
【斤斤計較】港男訂酒店總統套房求婚　朋友應邀幫忙反被要求夾錢
【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂
14:21 2021/09/19
【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂
【救急扶危】葵涌客貨車溜後老司機欲救無從　5消防員途經秒速下車拯救
14:57 2021/09/19
【救急扶危】葵涌客貨車溜後老司機欲救無從　5消防員途經秒速下車拯救