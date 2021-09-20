【MIRROR成員】Anson Kong想挑戰渣馬10k賽事　透露姜濤暈倒與節食無關

▲ Anson Kong活力十足。

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）聯同本地女跑手屈旨盈及羅映潮為渣馬拍攝宣傳片，Anson Kong接受TOPick專訪時，表示喜歡邊跑步邊欣賞沿途風景。

但因工作緣故無法參加下月舉行的渣打馬拉松，並期望明年與另一成員王智德（Alton）挑戰10k賽事：「我選擇Alton是因為有個心靈陪伴，但我剛剛跟兩位女跑手交流時，才發現原來跑步期間是不能聊天的。」

問到他可會擔心屆時吸引粉絲圍觀？他笑指會勸說粉絲最好在跑步時不要聊天，因此約定在終點見。

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MIRROR爆紅後工作不斷，做運動的時間愈來愈少，AK指每星期至少抽一日時間做Gym，而帶氧運動則趁排舞時進行：「入行之後的體能變得更好，因為要忍受疲倦的程度被迫變得更高，而且經常在舞台上的高強度表演，唱跳也有鍛煉到自己的體能。」

經過跟兩位女跑手交流心得後，發現運動前的飲食非常重要，並表示跟成員已戒掉節食的習慣：「初入行時我們會節食減肥，因不懂方法也沒有教練，但我們現在戒了這個習慣，因為唱歌跳舞不能沒有體力。但姜濤之前暈倒是因為拍戲太忙，休息時間不足，並非因為節食。」

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此外，他透露最近除了正在錄製新歌、拍攝飲食節目外，更即將推出自家服裝品牌：「想嘗試進入這個領域，剛好有個朋友跟我合夥，不只會推出服裝，還有賣我喜愛的玩具，單純以自己喜歡為先，希望大家也會喜歡。」

記者：曾嘉善

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