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【元朗怪男】元朗田心村出驚現怪癖男　伸手入褲檔狂索女性底褲

健康 10:46 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

元朗田心村有男子懷疑偷取女性內褲，並拿起「狂索」。

元朗田心村昨日（19日）有一名男子懷疑偷取女性內褲，並拿起「狂索」。整個過程被閉路電視拍下，該影片在社交平台流傳，有村民呼籲提防小偷。

昨日深夜，有元朗居民在facebook群組「厦村鄉」發文並上載一條約長38秒的閉路電視影片指：

田心村村民訊息，今早有村民發現有賊人在田心村偷竊女性內衣，請村民曬衫時留意。 

根據影片顯示的時間，事發時為上午9月19日上午8時05分。從短片可見，事發地點為一間興建中的村屋外面。一名身穿黑色上衣、白色長褲，佩戴橙色口罩的男子，看看四周，然後走進巷子裡。他一面伸手入褲子裡，一面走到棚架下面，然後出現流水聲，疑正在小便。

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最新影片推介：江旻憓師弟培育劍擊新一代 5歲小花劍手目標未來奧運金牌

期間他把口罩拉至下巴，用右手取出一條紅色女性內褲，放近鼻子前面，用力嗅，此動作持續了約10秒。當他抬頭發現閉路電視後，就不再嗅內褲，小便完畢後，隨即轉身離開。影片引起網民關注。不少人也認為該男子行為變態，另有人認為應報警處理。

    點擊圖片放大
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