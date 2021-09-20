【選委會】13個須競逐界別完成點票　一文看清當選名單

▲ 建築，測量，都市規劃及園藝界當選人。（林宇翔攝）

選舉委員會界別分組選舉昨（19日）舉行，經過通宵點票後，逾千個選委議席已塵埃落定。港府表示，今次是完善香港選舉制度後的首場選舉，象徵着特區落實「愛國者治港」原則的政治體制踏進一個新的里程，確保特區政權掌握在愛國愛港人士手中，從而推動香港實現良政善治。

選舉選出了364名委員，共有約4,380名投票人投票，投票率接近9成。他們與早前已有效登記的325名當然委員、獲有效提名的156名提名委員及603名自動當選的候選人合共組成新一屆選委會。任期將由今年10月22日開始至2026年10月21日完結。



13個有競逐界別分組當選的364名候選人：



建築、測量、都市規劃及園境界

劉文君、黃浩明、呂浩源、陳澤華、林雲峯、陳旭明、何力治、何鉅業、黎定國、呂慶耀、黎漢群、盧鎮威、賴旭輝、林力山、周偉強

保險界

陳照男、潘榮輝、許金桂、詹美清、管胡金愛、黃漢興、黃貴泉、陳炎光、馮偉昌、徐志堅、劉少文、鄧子平、陳沛良、鄭國屏、張健強、譚國榮、伍榮發



商界（第三）

沈華、游偉光、連少冬、黃火欽、譚岳衡、郭珮芳、朱立偉、辛聰金、李浩然、趙珺、姚來文、趙爽、郭彥麗、莊惠明、王磊、吳楚珠、劉崧

法律界

許文傑、梁定邦、范凱傑、胡振輝、鄭程、盧懿杏、湯家驊、藍德業、劉漢銓、麥慶歡、彭韻僖、李連君、蔣瑞福、何淑瑛、蕭詠儀



中醫界

呂愛平、楊卓明、張群湘、陳永光、何國偉、盧鼎儒、王冠明、曾超慶、繆江霞、黃傑、黃賢樟、彭祥喜、張煒生、朱恩、馮玖



科技創新界

錢國強、鄭振華、盧煜明、于常海、吳自豪、孫東、鍾國輝、鄭松岩、李帆風、朱嘉盈、冼漢廸、徐海山、邱達根、任景信



醫學及衞生服務界

梁世民、張佩華、林哲玄、張漢明、梁禮賢、 吳鳳亮、龐愛蘭、黃柏良、蘇潔瑩、盧寵茂、 郭寶賢、徐錫漢、張旭紅、李夏茵



社會福利界

狄志遠、郁德芬、黃一峰、葉振都、朱麗玲、余秀珠、文孔義、楊羅觀翠、陳晴、李漢祥、夏中建、黃萬成



金融服務界

伍子權、黃仲文、鄧聲興、李耀新、詹劍崙、李彤、熊力頲、楊玳詩、孫劍峰、蔡思聰、李細燕、陳銘潤、林向紅、李惟宏、戴志强、張德熙



教育界

莫仲輝、梁永鴻、何漢權、邱少雄、方仲倫、廖鳳香、潘淑嫻、蘇炳輝、張勇邦、林翠玲、孔美琪、招祥麒、黃錦良

港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表

譚肇卓、陳麗芳、潘國華、洪錦鉉、李德康、李清霞、呂曉東、李碧儀、鍾港武、洪超群、張培剛、顏汶羽、吳寶強、陳燦標、林梓鴻、黃才立、簡銘東、葉傲冬、曾鳳珠、楊嘉成、王子成、簡志豪、張志聰、李漢雄、劉珮珊、陳郁傑、黎榮浩、劉偉光、梁文廣、李少榕、陳國偉、鄭強峰、袁國強、鍾澤暉、梁思韻、陳東、曾耀棠、姚逸華、呂鴻賓、林佑碧、黃頌良、朱浴龍、陳南坡、張琪騰、林煒橋、張姚彬、劉慶揚、程莉元、呂東孩、朱立威、李莉、孔昭華、羅詠詩、周超常、邱松慶、林峰、趙鳳儀、林永祥、何顯明、陳家珮、黃達東、梁鉅海、鄭承峰、陳美燕、劉佩玉、林玉珍、鄧小梅、鍾子權、雷啟蓮、陳欣耀、郭耀偉、陳華裕、梁騰丰、梁國鴻、李鎮強、賴榮春



勞工界

馮鈺鋒、楊連碧、程岸麗、江惠周、范强、陳文慧、許培婷、李永富、李秀琼、林天賦、楊榮輝、張凱榮、王國強、鄭秀娟、馬志成、陳兆華、謝愛紅、黃平、李達偉、王宏業、唐賡堯、謝宏儒、李廣宇、湯仲敏、葉偉明、王吉顯、李子健、吳智敏、胡明峰、魯志薪、林冠良、張桂英、曾志文、謝景華、麥少芬、朱育青、陳鄧源、林錦儀、李方冲、陳萬聯應、梁頌恩、丘燿誠、葉柳青、譚金蓮、儲漢松、蘇栢燦、譚志聰、王麗萍、孔繼明、李煒敏、吳慧儀、馬光如、雷潔嫻、郭慶桓、楊開强、林志挺、周小松、蔡宗建、張錦靈、林偉江

新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表

邱玉麟、莊元苳、鄭彥鈞、莊健成、鄧開荣、姚國威、陳灶良、文嘉豪、劉志成、馬淑燕、吳育智、鄺月心、呂堅、陳藹怡、凌偉漢、陳偉趯、徐帆、黃碧嬌、劉舜婷、林宇星、葉文斌、區子安、文裕明、盧婉婷、李洪森、曾國家、林港坤、陳國旗、姚銘、賴心、陳笑權、蕭浪鳴、張展鵬、葛兆源、胡綽謙、簡兆祺、 蒙建强、華美玲、歐志輝、温和達、羅少傑、宋嘉桓、温啟明、高維基、陳嘉輝、朱浩賢、姚嘉俊、李世榮、湛家雄、梁昌明、鄭臨、古揚邦、王舜義、陳文洲、劉興華、吳超洪、鄧焯謙、李冠華、張彥南、李家良、龍瑞卿、梁嘉銘、李聖潑、鄧鎔耀、招文亮、林楚昭、王惠成、吳毅榮、潘國山、葉長春、祁麗媚、甘文鋒、傅曉琳、陶錫源、吳仕福、陳有海、潘志成、邱帶娣、郭晋昇、巫成鋒

全國人大在3月11日通過關於完善香港特別行政區選舉制度的決定，全國人大常務委員會在全國人大授權下，在3月30日通過經修訂的《基本法》附件一和附件二。



根據有關修訂，選委會增加至1 500人，並由五個界別組成，包括「工商、金融界」；「專業界」；「基層、勞工和宗教等界」；「立法會議員、地區組織代表等界」，以及「香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界」。選委會委員以三種方式產生，包括當然委員、提名產生委員及選舉產生委員。

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責任編輯：郭詩詩