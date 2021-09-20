【違例駕駛】馬鞍山路警截行車證過期私家車　兩人涉販毒被捕

▲ 警方馬鞍山路截行車證過期私家車，兩人涉販毒被捕。（警方圖片）

警方昨天（19日）在馬鞍山路拘捕兩人涉販毒，車內檢約28克懷疑霹靂可卡因，市值57,000元。

新界南總區交通部特遣隊人員昨日在沙田馬鞍山路，使用流動車牌識別系統進行打擊違例駕駛行動，期間發現一輛往西貢方向行駛的私家車行車證過期，遂將該私家車截停。行動中，車內檢獲約28克懷疑霹靂可卡因，市值57,000元。其後向車上一名31歲姓曾男司機進行快速口腔液測試，測出陽性結果。



該名男司機涉嫌販毒、在藥物影響下駕駛、停牌期間駕駛、駕駛未獲發牌照的車輛、駕駛時沒有第三者保險及未能出示身份證明文件被捕。車上一名30歲姓許女乘客則涉嫌販毒被捕。被捕男女現正被扣留調查。

案件交由沙田警區刑事調查隊第八隊跟進。

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責任編輯：余思嵐