【開學派對】西班牙大學生無視防疫辦飲酒派對　2.5萬人沒戴口罩徹夜狂歡

▲ 2.5萬人沒戴口罩徹夜狂歡。

全球新冠肺炎疫情仍未受控，其中西班牙在剛過去的夏天，因Delta變種病毒來襲爆發新一波疫情，雖然目前病例有下滑趨勢，但仍有不少防疫措施，惟近日馬德里大學卻有大學生為慶祝開學，舉辦大型戶外飲酒派對，約2.5萬人沒戴口罩，徹夜狂歡，罔顧新冠防疫規定。

據外媒報道，馬德里大學（Complutense University）學生在9月17日舉辦大型戶外飲酒派對，從影片可見，上萬人並肩狂歡，擠在一起飲酒跳舞，幾乎都沒有戴口罩，也沒有保持社交距離。

警方表示，這是馬德里自新冠疫情爆發以來最大規模的群聚，且事前並未接獲大學通知，來不及準備應對行動，

在沒有接到大學事前示警，沒有時間準備適切行動的情況下，驅散2.5萬人幾乎時不可能的事。

由於無法驅散，警方只好借助無人機支援維持秩序，待命直到清晨，試圖確保無事故發生，特別是維持鄰近馬路或公共運輸的秩序。

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西班牙雖然已解除不少防疫規定，但若在室外無法維持1.5米社交距離，仍須配戴口罩，並禁止大型聚會，人數限制由各區規定。不過，由於全國4700萬人口已有超過7成半接種疫苗，因此不少民眾都鬆懈了警戒。

除了馬德里大學，巴塞隆納及西班牙北部城市洛格羅尼奧同樣舉辦大型飲酒派對。據自治大學（Autonomous University）校長的說法，約有8000名年輕人在校內徹夜狂歡。

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責任編輯：王明芳