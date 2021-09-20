【非法電動車】新界北警打擊非法駕駛電動可移動工具　發152傳票拘3人

▲ 新界北警打擊非法駕駛電動可移動工具。（警方圖片）

警方一連兩日（9月18至19日）打擊非法駕駛電動可移動工具行動，拘捕3人，共發出152張傳票，扣查兩部電動滑板車及一部電動單輪車。

新界北總區人員及各警區人員在區內進行代號「朝陽」（GOLDENSUN）的行動。行動中，分別在上水及天水圍拘捕2男1女，年齡介乎27至44歲，涉嫌駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛及駕駛時沒有戴上認可防護頭盔。

警方重申非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法。一經定罪，除罰款或監禁外，更有機會被取消駕駛資格。



警方非常重視道路安全，會繼續採取相關的執法行動，以保障其他道路使用者安全。並呼籲所有騎單車人士必須遵守交通規例，特别在晚上騎單車時，必需在車頭亮起一盞白燈及在車尾亮起一盞紅燈。市民切勿在行人路上騎踏單車、在馬路上逆線行駛或於騎單車期間使用手提電話等，否則可能違反《道路交通條例》第374章及其他相關法例。

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責任編輯：余思嵐