【慈善馬拉松】Lifewire Run 愛跑‧河上鄉現正接受報名　個人組總冠軍贏陀飛輪腕錶

▲ Lifewire Run「愛跑‧河上鄉」將於11 月 14 日重啟，現正接受報名！

因疫情延期的 Lifewire Run「愛跑‧河上鄉」將於11 月 14 日重啟，除了原有的實體跑，今年亦特別加設綫上跑，參賽者可二選其一進行賽事。實體跑個人賽為10公里賽事，行程起點為河上鄉遊樂場停車場， 經梧桐河、石上河、雙魚河等路徑，終點返回河上鄉遊樂場停車場。

▲ LIFEWIRE《護‧聯網》於2014年由俊和發展集團創立，為罕見病個案及家庭紓解困局。（相片來源︰LIFEWIRE《護‧聯網》）

獎品方面，10 公里之女子及男子個人組總冠軍、3.3 公里男子個人組總冠軍，獎品為價值 $40,000之傳奇系列陀飛輪腕錶，3.3公里女子個人組總冠軍獎品為價值$35,500之經典系列 陀飛輪腕錶。

▲ 10 公里之女子及男子個人組總冠軍、3.3 公里男子個人組總冠軍，獎品為價值 $40,000之傳奇系列陀飛輪腕錶。（相片來源︰LIFEWIRE《護‧聯網》）

LIFEWIRE《護‧聯網》於2014年由俊和發展集團創立，現時獨立運作。組織親身探訪病童，將其狀況輯錄成文字和短片，為罕見病個案及家庭紓解困局。組織致力籌募醫療、康復治療的長遠開支， 推廣罕見病，教育及提升大眾認知。 由成立以來LIFEWIRE《護‧聯網》已籌得善款逾1,800萬元，

受惠約數百個家庭逾2,000人。

實體跑

日期：11月14日

地點：上水河上鄉鄉公所

時間：賽跑 9am至1130pm / 嘉年華 9am至4pm

名額：2,000 人（先到先得，額滿即止）



線上跑

期限：11月5日至30日

地點：可自訂路線，建議按【愛跑．河上鄉】路線進行，感受600年歷史的河上鄉情懷。

**線上跑所有組別不設比賽時限、排名及獎項。

實體跑及線上跑詳情及報名在此

組別：3.3公里、10公里個人賽 ($330/位)

3.3公里、10公里企業賽 ($4,300/隊)

3.3公里、10公里校際賽 ($1,300/隊)

1.2公里體驗組 ($660/組)

另外，「愛跑．河上鄉」，除設賽跑及香港情懷嘉年華外，更特備「慢活x農莊」和「導賞河上鄉x齊來摘摘樂」之旅。前者可成為小農夫，及親手製作傳統茶粿、餵飼小動物、即摘新鮮蔬果，活動連午餐大小同價每位$308，網頁報名在此。

▲ 「慢活x農莊」之旅，參加的小朋友可成為小農夫，體驗即摘新鮮蔬果。（相片來源︰LIFEWIRE《護‧聯網》）

▲ 另一團「導賞河上鄉」會遊覽居石候公祠。（相片來源︰LIFEWIRE《護‧聯網》）

記者︰馮柏偉