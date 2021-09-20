  • 31°C
香港時間 : 2021920日 (週一) 11:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【慈善馬拉松】Lifewire Run 愛跑‧河上鄉現正接受報名　個人組總冠軍贏陀飛輪腕錶

休閒消費 10:41 2021/09/20

分享：

熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Lifewire Run「愛跑‧河上鄉」將於11 月 14 日重啟，現正接受報名！

因疫情延期的 Lifewire Run「愛跑‧河上鄉」將於11 月 14 日重啟，除了原有的實體跑，今年亦特別加設綫上跑，參賽者可二選其一進行賽事。實體跑個人賽為10公里賽事，行程起點為河上鄉遊樂場停車場， 經梧桐河、石上河、雙魚河等路徑，終點返回河上鄉遊樂場停車場。

LIFEWIRE《護‧聯網》於2014年由俊和發展集團創立，為罕見病個案及家庭紓解困局。（相片來源︰LIFEWIRE《護‧聯網》）

獎品方面，10 公里之女子及男子個人組總冠軍、3.3 公里男子個人組總冠軍，獎品為價值 $40,000之傳奇系列陀飛輪腕錶，3.3公里女子個人組總冠軍獎品為價值$35,500之經典系列 陀飛輪腕錶。

10 公里之女子及男子個人組總冠軍、3.3 公里男子個人組總冠軍，獎品為價值 $40,000之傳奇系列陀飛輪腕錶。（相片來源︰LIFEWIRE《護‧聯網》）

LIFEWIRE《護‧聯網》於2014年由俊和發展集團創立，現時獨立運作。組織親身探訪病童，將其狀況輯錄成文字和短片，為罕見病個案及家庭紓解困局。組織致力籌募醫療、康復治療的長遠開支， 推廣罕見病，教育及提升大眾認知。 由成立以來LIFEWIRE《護‧聯網》已籌得善款逾1,800萬元，
受惠約數百個家庭逾2,000人。

實體跑
日期：11月14日
地點：上水河上鄉鄉公所
時間：賽跑 9am至1130pm / 嘉年華 9am至4pm
名額：2,000 人（先到先得，額滿即止）
 
線上跑 
期限：11月5日至30日
地點：可自訂路線，建議按【愛跑．河上鄉】路線進行，感受600年歷史的河上鄉情懷。 
**線上跑所有組別不設比賽時限、排名及獎項。 
實體跑及線上跑詳情及報名在此

組別：3.3公里、10公里個人賽 ($330/位) 
3.3公里、10公里企業賽 ($4,300/隊) 
3.3公里、10公里校際賽 ($1,300/隊) 
1.2公里體驗組 ($660/組)  

另外，「愛跑．河上鄉」，除設賽跑及香港情懷嘉年華外，更特備「慢活x農莊」和「導賞河上鄉x齊來摘摘樂」之旅。前者可成為小農夫，及親手製作傳統茶粿、餵飼小動物、即摘新鮮蔬果，活動連午餐大小同價每位$308，網頁報名在此

「慢活x農莊」之旅，參加的小朋友可成為小農夫，體驗即摘新鮮蔬果。（相片來源︰LIFEWIRE《護‧聯網》）

另一團「導賞河上鄉」會遊覽居石候公祠。（相片來源︰LIFEWIRE《護‧聯網》）

記者︰馮柏偉

相關文章

【2021中秋節】信和商場會員點數可換月餅及應節食品　推月餅罐回收送20元奇華優惠券
12:05 2021/09/06
【2021中秋節】信和商場會員點數可換月餅及應節食品　推月餅罐回收送20元奇華優惠券
【2021中秋節】康城+德福+青衣城3港鐵商場辦中秋美食節　送500萬元商場電子優惠券賀佳節
12:11 2021/09/15
【2021中秋節】康城+德福+青衣城3港鐵商場辦中秋美食節　送500萬元商場電子優惠券賀佳節
【親子好去處】兩米高迪士尼角色巨型故事書現身商場　盲盒售賣機必搶夜光三眼仔及巴斯光年
13:05 2021/09/17
【親子好去處】兩米高迪士尼角色巨型故事書現身商場　盲盒售賣機必搶夜光三眼仔及巴斯光年

你可能感興趣

【2021中秋節】信和商場會員點數可換月餅及應節食品　推月餅罐回收送20元奇華優惠券
12:05 2021/09/06
【2021中秋節】信和商場會員點數可換月餅及應節食品　推月餅罐回收送20元奇華優惠券
【2021中秋節】康城+德福+青衣城3港鐵商場辦中秋美食節　送500萬元商場電子優惠券賀佳節
12:11 2021/09/15
【2021中秋節】康城+德福+青衣城3港鐵商場辦中秋美食節　送500萬元商場電子優惠券賀佳節
【親子好去處】兩米高迪士尼角色巨型故事書現身商場　盲盒售賣機必搶夜光三眼仔及巴斯光年
13:05 2021/09/17
【親子好去處】兩米高迪士尼角色巨型故事書現身商場　盲盒售賣機必搶夜光三眼仔及巴斯光年
上水 比賽 疫情 農夫 蔬果 遊樂場 馬拉松 罕見病

最高瀏覽

【斤斤計較】港男訂酒店總統套房求婚　朋友應邀幫忙反被要求夾錢
17:09 2021/09/19
【斤斤計較】港男訂酒店總統套房求婚　朋友應邀幫忙反被要求夾錢
【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂
14:21 2021/09/19
【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂
【救急扶危】葵涌客貨車溜後老司機欲救無從　5消防員途經秒速下車拯救
14:57 2021/09/19
【救急扶危】葵涌客貨車溜後老司機欲救無從　5消防員途經秒速下車拯救