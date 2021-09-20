【廚具推介】Philips空氣炸鍋氣炸效果更全面+均勻+快速　官網設多款免費氣炸食譜提供好煮意

▲ Philips在全球最先推出空氣炸鍋，並在十年前於香港首度推出，多年來更不停推陳出新，令空氣炸鍋持續升級。（圖片由Philips提供）

對於生活節奏急速，連吃飯都爭分奪秒的都市人，如果有小廚電輔助煮食，便可輕易快捷煮出不同的美食，即使地獄廚神也能炮製美食。其中氣炸鍋是近年受歡迎的廚電之一，用很少油，甚至不落油，以熱空氣做出油炸口感，滋味同時相對油炸食物健康。

Philips在全球最先推出空氣炸鍋，並在十年前於香港首度推出，多年來更不停推陳出新，令空氣炸鍋持續升級，現時全系列的Philips Airfryer健康空氣炸鍋（Philips Airfryer）都配備專利Rapid Air高速空氣循環技術，以獨有的海星形旋風內鍋創造7倍快速立體熱空氣對流，氣炸效果更全面、均勻、快速，傲視同儕；而且所有與食物接觸的部份都採用了優質食品級用料，是真正的「健康、美味、安全」同時兼備。

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Philips Airfryer無需預熱

Philips專利Rapid Air高速空氣循環技術，配合強勁摩打及加熱器，引發熱空氣高速循環，猶如龍捲風極速旋轉，無需預熱，一按即可開始烹調，比焗爐的烹調速度快1.5倍。

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Philips Airfryer可以取代不同廚具

Philips不斷創新，10年來推出多款配件，如烘焗套裝及煎盤配件，加上低至40°C，高至200°C準確溫度調控，提升空氣炸鍋的功能，除了氣炸之外，還能夠做出烤、焗、煮、煎、翻熱等菜式，一部機就能滿足用家的口腹之欲。

Philips Airfryer效果像油炸

Philips Airfryer的網狀食物籃懸掛在內鍋中，與底部及四壁保留了一定空間，而且配備海星形內鍋底。這創造出強力立體熱空氣旋風，做出近似油炸的口感味道，完美炮製出外脆內嫩的美食。

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多款氣炸食譜推介

Philips在官方網頁「飛嚐美食網」蒐集了林林種種地道香港口味的氣炸食譜。中西美食、肉類、海鮮及甜品，包羅萬有，還有低脂及營養師「有營」食譜選擇，滋味又健康，每天都有好煮意，人人都可以做廚神！

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責任編輯：王芷瑩