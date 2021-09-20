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【女士脫髮問題】43歲工作壓力大頭髮眉毛眼睫毛全脫落　求診中醫髮再生【附治療方法】

醫生診症室 12:47 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

本港一名43歲女子因工作壓力大而脫髮，頭髮、眉毛、眼睫毛全都脫落，經中醫治療後漸漸復元。

壓力過大可致嚴重脫髮，甚至變禿頭。註冊中醫師李廣冀向TOPick分享一宗病例，本港一名43歲女子因為工作壓力大而脫髮，4個月就變禿頭，連眉毛、眼睫毛也脫光，出現「普禿」情況。接受中醫治療後，她漸漸長出頭髮，經過一年時間已回復七成髮量，目前繼續長出頭髮。

工作壓力大　4個月變禿頭

李醫師接受TOPick訪問時表示，無法統計疫情期間全港脫髮患者有否增加，但此段日子向他求診的脫髮患者比以往多，該名43歲女子為其中一位。由於工作壓力大，她於2020年6月突然出現脫髮問題，懷疑因壓力導致免疫系統失調，每日約有200條頭髮脫落。

患者曾接受西醫治療，服用處方的類固醇一個月，惟情況並無改善。去年8月，她向李醫師求診，首個月未見好轉，更愈脫愈多。及至10月，她所有頭髮脫落，連眉毛、眼睫毛也脫光，屬於「普禿」，需佩戴假髮。

點擊圖片看康復過程：

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服用中藥配合針療　髮量恢復七成

經過3個月的治療，處方內服的中藥、每日用梅花針敲頭皮1分鐘後，該患者再度長出頭髮。第4個月，她開始長出又短又幼細的白色頭髮；第6個月，頭部兩側、後枕最早長出黑色頭髮。

至第9個月，她整個頭也長出又細又柔軟的黑色頭髮，而白色頭髮亦漸漸變黑，髮量愈來愈多，眉毛情況也稍有好轉。今年9月，經過約一年治療，她的髮量約回復了七成，目前仍繼續長出頭髮，身體正逐步復原。

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治療方法

李醫師解釋，「全禿」是指全部頭髮脫落，而該患者的情況則屬於「普禿」，即連眉毛、眼睫毛也脫光，部份人甚至腋毛、陰毛、全身毳毛亦脫光。他表示，該名43歲患者藉著處方的中藥、梅花針，多吃多助生髮烏髮的食物、湯水，髮量增加。

1. 內服中藥

  • 主要服食補益肝腎、養血的中藥，例如：七寶美髯丹。
  • 配合寧神疏肝的藥物，減輕壓力，例如：加味逍遙丸、柴胡疏肝散。
  • 配合改善頭皮供血的藥物，例如川芎、雞血藤。
  • 配合安神的藥物：酸棗仁茯神、靈芝，以及補益肝腎的藥物：桑椹。
  • 配合祛風止癢的中藥：普禿患者會因為戴假髮而頭皮痕癢，故亦需要服用荊芥、防風、蒺藜等中藥，以預防頭皮發炎。

2. 針療

「梅花針」又叫「七星針」，用梅花針敲頭刺激頭皮髮囊微循環，加速生髮。

3.湯水食療

患者平日可適量進食有助維持頭髮健康的食物，同時亦可飲用黑豆水或「烏雞黑豆生地湯」。

烏髮護髮食物例子如下：

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烏雞黑豆生地湯的功效、材料及做法如下：

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記者：黃泳欣

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