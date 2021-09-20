【天際100優惠】Sky100推4款「秋日驚喜優惠」　$120兩張門票+Café 100生日派對+兒童導賞遊

▲ 為慶祝中秋佳節，天際100香港觀景台（天際100）由即日起推出四款「秋日驚喜優惠」。（圖片由天際100提供）

天際100香港觀景台（天際100）由即日起推出四款「秋日驚喜優惠」，當中的「二人同行門票優惠」，平均每位只需港幣$60，優惠高達三折。全新登場的「Café 100 最高『慶』迷你生日派對」，壽星可與三位親友品嚐由Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong 精心炮製的生日蛋糕及美食！

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四款「秋日驚喜優惠」詳情：

1. 天際100「二人同行門票優惠」

天際100即日起至11月30日推出「二人同行門票優惠」，只需港幣$120即可購買兩張入場門票 (原價港幣$396) 折實為原價的三折！額外門票亦可享港幣$60一張的優惠，適用於成人、小童及長者於平日或週末到訪。

讓大家在佳節當前可與家人好友一同登上天際100，在393米的高空以更近的距離欣賞又大又圓的月亮，和360度環迴俯瞰香港壯麗的天際線及維港夜景；觀景台上更設有SmarTone「5G LAB」，可一邊欣賞美景一邊試玩各種5G科技應用，與家人共渡美好時光。

「二人同行門票優惠」每日名額有限，可於天際100官方網頁優先訂購，尚有餘額將於天際100一樓票務大堂即日發售。由9月18日至21日，購買指定天際100門票及套票，即可獲贈中秋節傳統燈籠一個，數量有限，送完即止。

優惠詳情請【按此】

2. 「港人專享加大碼生日優惠」

由即日起至11月30日，港人凡於生日月份到訪天際100可享生日免費入場，只需於一樓票務大堂出示香港身份證或出生證明書，並帶同最少一位親友到訪，同行親友即可享「加大碼生日優惠」，以標準門票半價購票，比原本的生日優惠以七折購票更著數。

折扣後同行親友成人門票只需港幣$99，小童或長者門票只需港幣$64，而且最多三位隨行親友可享此門票半價優惠，於天際100同慶生辰！

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3. 「Café 100 最高『慶』迷你生日派對」

全新推出的「Café 100 最高『慶』迷你生日派對」，套票只需港幣$698 (不設加一服務費)，已包括四張天際100入場門票、由Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong 精心炮製的朱古力生日蛋糕、兩份自選派對小食及四杯飲品，此套票將於9月21日起於天際100網頁獨家發售。

4. 「高空童遊香港 」

天際100全新推出的「高空童遊香港」，套票為港幣$2,200，已包括最多20位入場門票（包括小童及家長），由專人提供一小時的天際100及SmarTone 「5G LAB」導賞遊。

您亦可為小朋友加配由香港麗思卡爾頓酒店提供的野餐籃午餐或「麗思兒童飛行探奇之旅」。野餐籃午餐包括20人份量之食物、飲品、餐具及野餐墊，讓孩子與他們的小伙伴在參加「高空童遊香港」後可一同前往毗鄰的西九苗圃公園野餐。

「麗思兒童飛行探奇之旅」包括由Junior Aviator Academy (JAA) 提供90分鐘模擬飛行航空課程、JAA機長T-shirt連JAA名牌及由酒店行政總廚設計的午餐，如有小朋友生日，更可免費升級至生日主題的兒童飛行員派對，並獲贈三磅生日蛋糕。

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天際100「秋日驚喜限時優惠」詳情：

推廣日期：即日起至2021年11月30日

開放時間：每日上午10時至晚上8時30分（最後進場時間為晚上8時）

地點：香港九龍站環球貿易廣場100樓天際100香港觀景台

查詢電話：2613 3888 （香港時間上午10時至下午6時）

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責任編輯：王芷瑩