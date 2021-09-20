【MIRROR成員】鏡粉售手製「另類」MIRROR年曆 簡陋製作網民哭笑不得：都好有心機喎
娛樂 14:09 2021/09/20
組合MIRROR的粉絲應援力相當驚人，除了燈箱廣告、巴士車身廣告外，在社交平台上都有不少粉絲會發售形形式式的應援物，譬如：手幅、明信片、公仔，表達對偶像的支持，不過當中有「另類」的產品令人哭笑不得！
最新影片推介：麥美恩專訪
手製MIRROR年曆表
有自稱是學生的鏡粉於Instagram出售MIRROR成員年曆卡，特別之處是年曆卡是由鏡粉人手製作。年曆表的封面以白紙為底，再以木顏色、水筆寫上「2022 年曆表」、「Anson Lo」、「教主」、「AL」，又貼有Anson Lo的相片，是一個不太討好的年曆表。
▼點擊圖片放大
+5
+4
如果是由朋友、「前夫」送上手製年曆的話，收到的話應該會十分感動。但換成是在網上平台出售的產品，網民各有看法：「笑咗 都好有心機喎 handmade整到咁已經好靚㗎啦」、「好cute哈哈哈哈哈」、「咁不如我自己整」、「應該係小朋友 唔駛咁認真啦」、「同上次非親簽差唔多」。
曾有教主非親筆簽名
MIRROR人氣持續高企、代言廣告不斷，也不排除有網民趁機圖利。今年8月，有網民出售Anson Lo（盧瀚霆）非親筆簽名，那個定價$100的原子筆「簽名」十分「求其」。雖則帖文已刪除但早已被截圖，成為網上熱話。
最新影片推介：【湊得輕鬆啲】江旻憓師弟培育劍擊新一代，5歲小花劍手目標未來奧運金牌
撰文 : TOPick柴犬出動