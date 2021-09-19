魚丁系馨儀懷胎中製作新歌　青峰：過程比懷孕還要漫長

▲ 魚丁系透過視像受訪。

魚丁糸（即前蘇打綠）為新碟《池堂怪談》做最久宣傳期的一張專輯，並透過視像跟香港媒體訪問，眾人很高興終於能讓大家聽到全部歌曲，而且他們嘗試了很多不同的音樂類型。

今次記者會除了魚丁糸六位成員外，還邀請到音樂總監一起分享歌曲製作的點滴。他表示第一次聽到《我就奇怪》的demo就很喜歡這首歌，很有代表性，認為魚丁糸經歷風波後更自信，展現出樂團的銳利度與態度，青峰笑言：「你比寫歌的人感受還要多！」青峰分享《蜂蜜人蔘》這首歌有一種笑看人生的感覺，好像在平行時空的看困難事情的感覺。

其中一個亮點是《我就是個樸實無華的Bass手》歌曲中由Bass手韾儀當主角獻聲，歌詞中一句「老公 碾爆 小孩 丟掉」好像是她的寫照，讓大家都笑起來。

魚丁糸受訪時形容今次等待專輯面世時間很漫長，他們笑說：「這個過程比懷孕還要漫長！」這句說話對Bass手馨儀來說最有感覺，因為她已為人母，當然對其他成員來說也是，因為他們都建立了家庭多了不同的身份。另外，今次推出專輯《池堂怪談》令他們重拾第一次發專輯的感覺，重拾以往做音樂的新鮮感，而且今次專輯醞釀了好幾年，到9月17日終於面世，所以他們心情都很激動。

魚丁糸很想念香港的樂迷，青峰發揮搞笑本色，玩「食字gag」說家凱「處處留琴(情)」，因為家凱以往到香港演出都有買結他。他們很懷念在香港紅館演出，因為四面台的設計讓他們感受到全方位被樂迷包圍，更形容香港樂迷是「用盡生命去吶喊」，每次演出都能感受到樂迷滿滿的支持。

