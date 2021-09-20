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【周末好去處】LCX新舊玩具相機回憶展　設巨型打卡位及沖曬工作坊【內附連結】

休閒消費 11:23 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

場內除了有手寫小巴牌師傅麥錦生先生收藏品，更可參與由他教授的工作坊。（相片來源：LCX提供）

懷舊向來是熱門主題，LCX將舉行的《平行時空 #新事 #舊物 #回憶展》，與TINY微影專門店及潮流玩物集中地Xplus聯手，於9月24日至10月17日，展出香港舊日微縮玩具及場景、流行桌遊玩具及相機為基礎。週末主題工作坊，更可參與寶麗來新舊相機、特色玩具、舊小巴牌等體驗活動。

展覽以彩虹彈弓及經典紅色罩燈為創作靈感，製作出融合展品的時光隧道，必定成為場內人氣打卡位。另一打卡位為3米闊的巨型木製傳統打字機，還有縷空花紋的通花鐵閘、舊商店的海報等。

展場亦有香港最後一位手寫小巴牌師傅麥錦生先生收藏的1980年代古董小巴牌及小巴布、1970至80年代利蘭巴士車廠標誌水牌、機械式的士咪錶、可口可樂懷舊小玩意等，部分展品從未曝光，相當珍貴。

微縮玩具品牌TINY將展出可口可樂合作的香港特色交通工具系列及以11種PANTONE顏色作基本的消防栓系列等。同時亦可欣賞不同年代的經典玩具，包括新式玩具車與80年代製作鐵皮玩具、棋類、扭計骰、抓子、挑竹籤等，至現今各式新式桌上遊戲。

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相機迷不能錯過不同年代的經典寶麗來相機展，包括世界上第一部即影即有相機Polaroid Model 95、使用撕拉片的Automatic Land 100、袖珍型SX-70等。另亦有為迎接寶麗來82週年研發、擁有最新自動對焦鏡頭系統的Polaroid Now等。

於LCX同日消費滿指定金額，即可免費參加各個工作坊，包括經典寶麗來撕拉片照相體驗、麥錦生師傅親自授課的小巴牌鎖匙扣工作坊、百年手藝「藍曬」曬相體驗及Lomography 黑白沖曬集作場。

LCX《平行時空 #新事 #舊物 #回憶展》

日期：2021年9月24日至10月17日

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX 正門展覽位置

註：指定日期於LCX同日消費滿指定金額（不多於2張收據），即可預先報名參與工作坊。詳情可於官網了解更多。

記者：張頌婷

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