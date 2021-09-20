【開心速遞】大小姐為接龍集團秘嫁游老　送水輝入魔誓向大龍生報仇

▲ 黑化送水輝（許家傑飾）將向大龍生（羅樂林飾）報仇。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的劇情有新進展，大小姐（林淑敏飾）為保接龍集團無奈與超級富豪游老（張彼得飾）結婚，可是二人秘婚一事被送水輝（許家傑飾）發現且大受打擊。

經過一夜借酒消愁後，送水輝表面看起來沒甚麼，不過原來他有新計劃──向大龍生（羅樂林飾）報仇。

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送水輝黑化

《開心速遞》昨晚（19日）播至第1361集「新郎不是我」，劇情講述游老病情好轉終可出院，與大龍生擬訂好在郵輪舉行婚禮的安排，準備於婚禮當天簽訂合作協議書。

另一邊廂，送水輝重提邀大小姐上郵輪遊玩之事，那天正是大小姐出嫁之日，她託辭推搪，並安排送水輝父子飛赴日本遊玩。

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大小姐出嫁當天，送水輝覺得她似有事隱瞞，暗中跟蹤她至碼頭，並設法混上郵輪，終於發現其秘密。送水輝找到大小姐後與她對質，大小姐言明苦衷，送水輝誓要帶大小姐離去，最終被KC（歐瑞偉飾）阻止及鎖在房內。大小姐與游老的婚禮順利完成，大受打擊的送水輝借酒消愁，並曾與大龍生會面。

送水輝翌日如常上班，精神奕奕的他看起來沒甚麼異樣，但原來暗中已準備好復仇大計。

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「大小姐」林淑敏於社交平台貼出花絮照，並寫下：

人生充滿著許多無奈，人生總會有許多框架。

但沒關係的！去學習妥協也不代表你是失敗，也不代表你要跟著無奈走。

只要你願意嘗試在有限的環境裏，去創造自己的無限。

#在有限𥚃創造無限

#你必須非常努力才能看起來毫不費力

#進化輝 @jackhero5

#愛回家之開心速遞

不少網民對於「輝蓮CP」被拆散都各有意見，並引起討論。

有網民說：「送水輝黑化後想報仇的樣子猶如宋天機。」、「支持輝輝玩殘大龍生！」、「有仇必報宋瑞輝！」、「期待送水輝大反擊！」、「不能拆散輝蓮CP！」、「越來越奸了！」

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