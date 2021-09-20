【聲夢傳奇】愛徒炎明熹《真話的清高》今日推出　Gigi歌唱老師高晨維：走到現在每一步也賺了

▲ 炎明燾老師高晨維於IG發帖文，感慨非常。

《聲夢傳奇》三料冠軍得主炎明熹（Gigi）正式出道成為歌手，其首張單曲《真話的清高》於今日（9月20日）面世，眼見愛徒擁有自己的歌曲，Gigi的歌唱老師高晨維也感慨萬分，她於社交平台發帖文分享感受。

原來當日高老師親陪GiGi入錄音室，帖文字裡行間亦流露如母女間般的深厚感情，當中她感性寫道：「將來，等Gigi帶返我去見識更多我未見過的人生美境。」

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▲ Gigi的歌唱老師高晨維於IG發帖文。（取自instagram）

高晨維炎明熹感情好

炎明熹的歌唱老師高晨維於個人IG發帖文，文中開首她說到跟GiGi收到《真話的清高》的歌詞時，二人間的無聊對話。

當中她寫道：

收到呢份歌詞嘅第一刻，我就問Gigi：「咦個歌名你有冇諗起啲咩呀？」佢秒答我：「係咪諗起一個蛋糕名？」跟住我哋一齊講：「扮清糕！」 @chiman118#扮清糕，無聊的我們，就是有著這條無聊默契筋！

▲ 炎明熹於歌唱老師和姑丈陪同下錄新歌。（取自instagram）

陪愛徒錄首支單曲

3年前，當年只約13歲的炎明燾到「星格創意藝術學校」學唱歌，高晨維謂從此每年帶Gigi去錄音室錄音，把多年來的專業錄音技巧傳授給她，她說道：「以及等佢學習適應錄音環境及壓力，努力學習認識自己的聲音，發掘更多更多可能性等。」

對於陪愛徒錄首支單曲，高晨維似乎感觸萬分，她說道：「3年後陪住Gigi又踏入錄音室，正式灌錄自己新歌。16歲的年華，不遲也不早，我地話呀，走到現在，每一步都係賺左，好好享受就是！」

▲ 炎明熹於14歲參加音樂比賽奪獎。（取自instagram）

為炎明熹驕傲

炎明熹學有所成，高晨維亦如見證女兒成長般開心，她續說：「好多時，好多努力喺成功前都不值一提，甚至經過幾多被懷疑、被誤解、被誣蔑；多謝呢一對姑姪由始至終都信任我提議的每一步，就係咁跟著走著走著，就走到現在。將來，等Gigi帶返我去見識更多我未見過的人生美境。9月20日，正式上架！」

不少網民也紛紛留言感謝高晨維對Gigi的栽培，當中包括「其實無名無分，不過睇完篇文又好想同高老師道謝。謝謝您！」、「老師，謝謝你一直對Gigi的教導、栽培和支持，對她一直不離不棄！加油！」等。

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事實上高晨維對炎明熹這徒弟寵愛有加，《聲夢傳奇》總決賽當晚，炎明熹GiGi一人獨攬三獎，台下的高老師比炎明燾喊得更厲害。

歌手出身的高晨維擁多年的舞台經驗，她於13年創立「星格創意藝術學校」，致力培育下一代，炎明熹13歲開始於音樂學院學唱歌，在高晨維的努力栽培下，14歲那年GiGi於「沙田超新聲」少年組奪冠軍，而高晨維亦為她鋪路入行，更找來著名玄學師傳為她改藝名，由於師傅指GiGi五行欠火，故為她改名炎明熹。

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高晨維教過的學生逾百人，除了炎明熹外，冼靖峰跟詹天文也是其學生。

故於《聲夢傳奇》總決賽完結時，高晨維於IG發帖文時百感交集：「9個月了，以呢個畫面作為終結，呢一刻，真係百感交集，唔識點講……今晚係聲夢旅程嘅終結，明天就係正式踏上歌手旅途嘅開始；以後嘅日子，我地要更加努力！」

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