【小學試題】小一英文搶分練習題答案 閱讀理解學習動物生字
中小學 00:00 2021/09/29
小學生開學了，家長可陪伴小朋友，重拾上學的心情，助孩子溫故知新。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為開學做好準備。
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以下為小一英文練習參考答案：
Part A.
1. a farm
2. C
3. B
4. Mandy likes the ducklings best.
5. Mandy feeds the ducklings at the pond.
6. I like sheep best//I like chickens best.
Part B.
1. soon
2. lovely
3. Ducklings
4. visit
5. fast
6. horse
7. pond
8. feed
9. get
10. tiny
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