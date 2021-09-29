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【小學試題】小一英文搶分練習題答案　閱讀理解學習動物生字

中小學 00:00 2021/09/29

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

小一英文搶分練習題答案。

小學生開學了，家長可陪伴小朋友，重拾上學的心情，助孩子溫故知新。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為開學做好準備。

【前往下載練習工作紙】bit.ly/2X96KAZ

以下為小一英文練習參考答案：

Part A.

1. a farm

2. C

3. B

4. Mandy likes the ducklings best.

5. Mandy feeds the ducklings at the pond.

6. I like sheep best//I like chickens best.

Part B.

1. soon

2. lovely

3. Ducklings

4. visit

5. fast 

6. horse

7. pond

8. feed

9. get

10. tiny

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