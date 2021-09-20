【變態老翁】70歲老翁多次性侵14歲少女致懷孕　被捕不悔改：自豪這個年紀還能生兒子

越南發生一宗令人震驚的強姦案。一名70歲老翁多次性侵一名14歲少女鄰居，導致少女懷孕誕下男嬰。但老翁被捕後竟然對自己的行為感到自豪，表示自己到了這個年紀還能夠生孩子，比很多人強得多。

▲ 70歲老翁多次性侵14歲少女致懷孕，被捕後仍自豪。（圖片來源：中國報）

據馬來西亞《中國報》報導，14歲少女家中賣酒，而老翁經常到她的家消費，有一次趁著少女母親不在家，在少女幫他取酒時，強行與少女發生性關係，事後給了少女1萬越南盾（約港幣3.4元）當「揞口費」，並威脅少女不可以將事情告訴別人，之後老翁就經常趁著少女家沒有人時跟她發生性行為。

▲ 母親發現少女有異狀時，女生已經懷孕了27周。（圖片來源：中國報」

直到其母親發現少女有異狀，帶少女到醫院檢查時，醫生指女生已經懷孕了27周。少女的家人氣憤報警，老翁很快就被拘捕，但他卻毫無慚愧地說

我很自豪，這個年紀還能生兒子，已經比很多人強很多。

▲ 被捕後表示「我很自豪，這個年紀還能生兒子，已經比很多人強很多。」（圖片來源：中國報）

些事令一眾民眾感到十分氣憤，呼籲要重懲該名淫亂老翁！

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責任編輯：王明芳