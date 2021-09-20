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【明星豪宅】徐菁遙為10歲女開豪華生日派對　Suki屋邨出身升呢成闊太

娛樂 17:04 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

徐菁遙為10歲女兒慶生。

現年36歲的前港姐徐菁遙（原名徐淑敏，Suki），自2009年跟黃浩結婚並誕下三女，成為幸福人母，雖已淡出幕前，保養得宜的Suki仍為網民所關注。近日徐菁遙為女兒黃心柔（Renee）舉行10歲生日派對，就令Suki現居的4000豪宅曝光。

徐菁遙2009年結婚，之後共誕3名愛女，分別是黃心遙（Vianna）、黄心柔（Renee）、黃心誼（Isabella），而Suki跟丈夫、奶奶及姑奶一家七口現居大埔4000呎豪宅。

【幸福靚媽】徐菁遙感恩屋企人多好辦事　三女之母Suki計劃再生追多個仔【有片】

徐菁遙2009年跟黃浩結婚。（經濟日報圖片）

為女兒悉心布置派對

日前二女Renee十歲生日，徐菁遙在家中為囡囡舉行生日派對，Sukie在IG留言：「Super-duper happy 10th birthday to my dearest Renee!#10YearsOld #HomeSpaParty」

她在IG只發布部分相片，4000呎豪宅只見一角，但經其悉心布置，就變成極華麗的公主風派對，當中可見母女有一套粉紅色餐具，又為浴缸添置花瓣浴，Suki跟囡囡穿上浴衣敷面膜，以青瓜片敷眼，十分溫馨。

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同場加映：麥美恩訪問

TOPick過去曾訪徐菁遙的大屋，其大埔豪宅共有4層連天台，配合Suki一家七口的需要，各具特色。

徐菁遙的主人房在4樓，奶奶和姑奶及女兒的房間在3樓。2樓是飯廳、1樓為客廳。地下花園設有按摩池，主要是女兒們使用，有時更會招呼同學仔。

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而天台的花園則是Suki「小天地」，她閒時會自己種植，並一手打造所有設計，Suki在天台會種芽菜、蘿蔔、菠蘿、蔥、薑、薯仔、羅勒、百里香等，笑言希望可以自給自足。

三個寶貝女的房間設計以Hello Kitty為主題， 房內有四張床，Suki解釋是為未出世的孩子留床位：「暫時給三個囡囡睡，留多一張床，看看將來會否多一個。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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