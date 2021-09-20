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【中秋天氣】今日迎月天氣酷熱有驟雨　市民仍可透過雲層空隙觀月

社會 13:15 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

天文台預測今日（20日）「迎月」至明日「追月」天氣部分時間有陽光，有驟雨。（資料圖片）

明天為中秋節。天文台預測今日（20日）「迎月」至明日「追月」天氣部分時間有陽光，日間酷熱，局部地區有驟雨，雖然中秋節天氣或會影響觀月，但市民仍可透過雲層空隙觀月。

天文台指，受高空反氣旋影響，明日部分時間有陽光，有驟雨。天文台科學主任呂旭昇昨天接受TOPick查詢時指，中秋節晚上賞月或多或少亦受影響，但市民仍可透過雲層空隙觀月，提醒市民外出賞月時，要記得帶備雨傘。

天文台今日指，市區最高氣溫升至32度，主要雲團集中中國西南部，以至華中一帶，而在本港的廣東沿岸雲量甚少。在早上11時15分已發出酷熱天氣警告。

本港地區下午部分時間有陽光及酷熱。有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。今晚大致多雲。吹輕微至和緩偏東風。本週後期該區雲量較多，有幾陣驟雨。預料該偏東氣流會在下週初逐漸緩和。

未來九日天氣預測。（天文台截圖）

天文台早前已提醒，周二中秋節當日早上7時55分已出現滿月，此時月球在香港地平線以下；至傍晚6時47分就會月出，當晚零時54分月亮將上中天，亦即月球橫越本地子午線的時刻，屆時月球位於正南方，仰角66度就可見。

天文台賞月錦囊。（天文台截圖）

「大澳水鄉花燈節」踏入第四屆，惟鑒於遊人過多，主辦單位昨宣布中秋節及中秋節翌日（即21及22日）將不會亮燈；9月27日及28日同樣暫停亮燈，盼大澳人能享受家庭時光。詳情請見：【下一頁】

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

 

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