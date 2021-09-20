【好人好事】港鐵車門突關上將母女分隔　車上女兒捉母衣服不放幸獲乘客助解困

▲ 最近一名港媽與年幼女兒乘搭港鐵時，因車門突然關上險釀成意外，幸獲熱心乘客幫助。

近日一名港媽帶同年幼女兒乘搭港鐵將軍澳綫時，因車門突然關上，將母女分隔。港媽部分衣物被車門夾著，而在車廂內的女兒捉著衣服不放，情況危急險釀成意外。最後幸獲數位乘客合力拉開車門，助母女解困。港媽其後於網上發帖，向熱心乘客道謝。

港鐵車門無提示下突關上

該名港媽於前晚（18日）在Facebook群組「將軍澳主場」發帖，憶述其乘搭港鐵的驚險經歷。她表示，當日傍晚約6時半，與年幼女兒在將軍澳站月台，等候開往調景嶺的列車。列車駛至時，下車人數眾多，當女兒踏進車廂後，未料車門隨即關上。

港媽憶述，當時車門關上前，並沒有發出提示聲響，自己和女兒亦沒有「衝門」。母女被逼分隔後，港媽部分的衣服被車門夾著，而在車廂內、只有幾歲的女兒因受驚流淚，同時抓住媽媽的衣服不放。

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幸獲男乘客合力拉開車門

雖然港媽不斷大叫女兒放手，但女兒因害怕而沒有聽從，若列車開出，後果恐不堪設想。此時在車廂內、外的幾位男乘客，見狀立即合力將車門拉開，遂避免意外發生。港媽其後於網上發帖，向熱心乘客道謝：

當時太害怕，門終於打開，我入到車內，心有餘悸，回神不過來，沒有向你們一一道謝。在此表達對你們的謝意，祝願你們好人一生平安！

港媽已向港鐵公司反映

帖文一出引來網民熱議，有網民分享類似經歷，指車門在毫無提示下突然關上，差點夾到5歲的女兒。另外一位家長也表示，曾經被車門夾住，同行的兩名女兒被嚇倒。點擊查看其他網民留言：

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有網民建議，港媽應教導女兒，下次遇到同樣情況時，可以「約定在下一個站的月台等」。其後港媽在留言表示，已跟女兒作事後檢討，同時亦已向港鐵公司反映事件，希望能避免同類事件再次發生。

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責任編輯：王明芳