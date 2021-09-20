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【中秋團圓】熊黛林+陳嘉寶親子佈置賀中秋　ANSONBEAN積極keep fit戒食月餅

娛樂 12:36 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

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一年一度的中秋節即將來到，Cool Style旗下一班藝人熊黛林（Lynn）、陳嘉寶（Anjaylia）、陳毅燊（ANSONBEAN）與劉沛蘅（Hillary）等，齊心送上祝福，祝願大家平安團圓，中秋佳節愉快！

熊黛林親子佈置團團圓圓

Lynn非常重視中國最傳統的節日中秋節，今年Lynn與兩位寶貝女兒Kaylor與Lyvia一同花心思在家中佈置，製作小燈籠、貼貼紙，共度親子時光。

她表示：「今年中秋節真係好難忘，之前BB仲細，未明白中秋節嘅意思，佢哋已經開始慢慢長大，已經明白乜嘢係中秋節，我都有同佢哋講月亮上面有個姐姐叫嫦娥，入面仲有隻兔仔，佢哋好開心。今年仲可以同佢哋一齊佈置吓屋企，當係一個親子活動，同時都會教佢哋中秋節嘅傳統習俗，今年同佢哋過一個開開心心嘅中秋。」

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（發相）

Lynn已為人妻，又要照顧兩個寶貝女，同時亦要保持適量的工作。

本來她今年要到內地工作，笑言幸好工作的檔期有所延遲，令她可以與家人在港共度佳節：「今年好好彩可以留喺香港過中秋節，我哋係比較傳統嘅家庭，所以每逢過節都會一家人齊齊整整咁食一餐飯，今年更加唔例外，會同BB嘅嫲嫲、爸爸媽媽、姑媽一齊大家庭咁過節。」

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Anjaylia老式燈籠店尋回憶

將於年底生B的Anjaylia今年中秋節一如既往，與家人熱鬧共度，她更專誠走訪老式的燈籠店尋找兒時回憶。

Anjaylia說：「中秋節傳統會同屋企人一齊食飯，食完飯後最開心嘅都係食。媽咪會整芋頭仔、買碌柚、唔同款式嘅月餅，鋪到全枱面都係，大人會一齊開心一邊食一邊傾偈，小朋友就玩燈籠。我最難忘係細個有一個用玻璃紙做宮廷款式嘅燈籠，大個咗想搵返嗰款燈籠嘅時候，已搵唔返。因囡囡已識得玩燈籠，所以今年特登去返傳統嘅舖頭問吓有冇呢款燈，可惜師傅話冇做嘞，最後揀咗小金魚燈籠畀囡囡。」

Anjaylia笑言，有跟兩女一同製作DIY燈籠，可惜未到中秋節，燈籠已被「解體」，十分搞笑！

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同場加映：麥美恩專訪

ANSONBEAN親挑小禮物獻心思

今年剛出道的ANSONBEAN年紀雖輕，但也會跟足中秋節一家食晚飯團圓的習俗。

他說：「每年中秋節一定同屋企人食飯，往年都好少專登約朋友出去玩，但係中秋節係好開心，因為第二日有假放。今年嘅中秋都會幾難忘，因為之後嘅工作需要，要好好keep fit，所以乜都唔食得。其實以前婆婆會將食剩嘅月餅畀我當早餐食，所以中秋後一段時間都會繼續食月餅，真係好難忘。」

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ANSONBEAN感恩出道以來一直獲得大家的愛戴，趁着中秋佳節， ANSONBEAN精心準備了一些心意禮物，答謝幫助過他的人，他說：「因為今年第一年出道，都好想多謝一啲幫助過我嘅朋友，所以就準備咗一啲小禮物，希望大家中秋節快樂！」

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劉沛蘅破戒食芋仔、月餅應節

Hillary於每年的中秋節也重視與家人相聚的時間，一家人吃飯團圓，還必定會吃月餅與芋仔應節，正在減肥的Hillary預告必定要破戒，她笑說：「我每年都一定會同屋企人食飯，就算有工作都希望盡量遷就，而家雖然減緊肥，但係我都要食月餅同芋仔，因為呢個係習俗，最多我之後幾日唔食嘢啦，哈哈。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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