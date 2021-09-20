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【偏心港媽】港媽偏心細妹私下將單位轉名　家姐遭無視感心淡：唔當我係女

親子 12:18 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

一名網民指媽媽偏心妹妹，私下將單位轉給她。

父母偏心令子女感難受，一名女網民日前在網上討論區「親子王國」發文，指父母從小到大都偏心妹妹，對自己不聞不問。最近她更得知媽媽私下將單位轉名給妹妹，感到心淡，直言媽媽「唔當我係女」。

媽媽偏心細妹

樓主在文中表示，媽媽喜歡「睇相」，認為妹妹的命格較好，故從小到大都愛錫妹妹。樓主中五會考之後，本想繼續進修，媽媽卻不願付學費，認為讀書浪費她的錢，樓主只好以半工讀的方式增值自己。然而，當妹妹考完會考，縱使成績不佳，「媽媽幾十萬都畀佢讀」，令她感無奈。

隨後樓主步入婚姻，並育有三名子女。她坦言甚為羨慕別人的父母，會幫忙湊孫，亦會關心孫仔、孫女的近況；不像媽媽不願出席孫子生日，平日不會通電話，做節又不會一起吃飯。她指連自己兒子也感不妥，

大仔同我講，媽咪，婆婆都唔錫你嘅。

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私下將單位轉名

她續指初出社會工作時，每月都有給予家用，生了三名子女之後，轉為全職媽媽，仍有定期給予家用。最近樓主得知媽媽私下將單位轉名給妹妹，媽媽及後指將來等妹妹養，令樓主心淡，「當時真係好難受，唔當我係女」。

帖文引來網民討論，不少網民同情樓主的遭遇：

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責任編輯：王明芳

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