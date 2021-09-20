【大閘蟹放題】大閘蟹+台式小食放題　$353起任食爆膏大閘蟹及45款台式小食

▲ $353起就可以任食江蘇大閘蟹及台式小食！(陳詠琪攝)

「秋風起，蟹正肥」，九龍城台式餐廳等等Hea聯乘大閘蟹供應商大閘蟹教主推出「88分鐘無制限大閘蟹+台式小食放題」！每位$353起任食江蘇大閘蟹，另有45款台式小食飲品任飲任食！大家更可以加$48無限暢飲話梅花雕王，絕對開懷吃喝！

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蟹粉小食推介

爆膏大閘蟹+正港台灣味

大閘蟹放題設3個重量價格，三至六両，蟹源來自大閘蟹名地江蘇，隻隻蟹身飽滿，蟹膏豐脥油香。另外，更有蟹粉小食推介： 蟹粉花枝丸、台式腸蟹粉糯米飯、蟹粉水餃等。每位加$48就能無限暢飲話梅花雕王，中和蟹膏帶來的油膩感和厚重感。

此外，一向主打台式美食的等等Hea，16款小食用料全部台灣新鮮直送。任食菜單更聯乘月銷1600盒手工芋圓的爆紅網店，196芋圓推出3款芋圓甜品：薑茶芋圓、椰奶芋圓仙草、豆腐花芋圓。芋圓粒粒真材實料，低糖健康，還有無限台式飲料暢飲。

全新放題計時方式

每台設有一台88分鐘放題計時器，每次上菜開始計時，等候時間不作計算在內。每晚10時半後，特設深夜特惠時段。

等等HEA- 無制限88分鐘大閘蟹放題詳情

両數 時段 詳情 三両至四両 時段A：14：30-22：00 時段B：22：00-00：00 時段A： 網上預訂：成人$383/位 （原價 $788） 非預定：成人$398/位 （原價 $788） 時段B： 網上預訂：成人$353/位 （原價 $788） 非預定：成人$368/位 （原價 $788 四両至五両 時段A：14：30-22：00 時段B：22：00-00：00 時段A： 網上預訂：成人$478/位 （原價 $888） 非預定：成人$498/位 （原價 $888） 時段B： 網上預訂：成人$448/位 （原價 $888） 非預定：成人$468/位 （原價 $888） 五両至六両 時段A：14：30-22：00 時段B：22：00-00：00 時段A： 網上預訂成人$613/位（原價 $988） 非預定：成人$648/位（原價 $988） 時段B： 網上預訂：成人$563/位 （原價 $988） 非預定：成人$598/位 （原價 $988）

1）優惠券有效期由2021年9月16日至11月30日

2）首星期9月16日至9月23日只接受網絡預訂，放題優惠價只限於Togetda網上訂購。

3）另設加一服務費，現場到付

4）入座須2位起

等等Hea地址﹕

地址︰九龍城福佬村道41號地下

營業時間：星期一至日 11：00-22：00

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責任編緝：張懿慧