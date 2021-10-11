首屆 《城市創科大挑戰》 賽前培訓工作坊助參賽者突圍

創新科技署主辦、香港科技園公司協辦的第一屆《城市創科大挑戰》(City I&T Grand Challenge Hong Kong) 收到超過740項來自本港及海外的參賽方案，其中共300項方案入圍剛完滿結束的準決賽，參賽者於9月11至15日期間向評審進行簡報演說，期間亦設網上平台供非本地參賽者參與,最後甄選了120項方案進入10月的決賽。

▲ 「城市創科大挑戰」的準決賽入圍者於9月11至15日進行簡報演說，爭取決賽席位。

工作坊實用 助增勝算

自2019年新冠疫情爆發，全球積極尋找方法應對各種挑戰。首屆「城市創科大挑戰」以「環境的可持續發展」和「保持社交聯繫」兩大主題，鼓勵參賽者以創新科技，協助市民應對社會難題，以推動香港未來發展。

是次比賽分小學、中學、大專院校及公開組，得到超過1250名參賽者以個人或組隊方式參與（共逾740項方案），本港參賽者佔比例近95%，餘下是來自內地、英國和澳洲等地。為了讓參賽者掌握有效的簡報技巧，主辦方以網上及實體形式安排了培訓工作坊，參賽者分成小組，並討論方案的商業及企業理念、建構原型技術，以及學習演說技巧和即場作1分鐘演說。麻省理工學院香港創新中心執行董事兼工作坊導師冼超舜博士盛讚參賽者善用創新科技應對社會問題，並積極參與工作坊以優化方案。

▲ 入圍參賽者獲安排參與網上及實體培訓工作坊，學習簡報演說技巧，為會見評審作好準備。

成功進入「城市創科大挑戰」決賽的單位將向來自政府部門、創科界及相關行業的評審進行簡報。賽前的工作坊針對不同組別參賽者需要而設計，協助為他們簡報演說做好準備。冼超舜博士以大學及公開組別為例，是次工作坊的重點是讓參賽者「一聽就明」：「由於他們已在讀大學或工作多年，本身已懂得很多skillsets（技巧），所以只需要給他們幾個關鍵字，提醒他們如何整合資料，最重要是 keep it simple stupid（盡量精簡），再配合真實案例，讓他們一聽便明白。」

他續指，參賽者的通病是空有好的概念，卻不懂得有效地表達。因此，工作坊安排了小組導師帶領參賽者作預習，掌握溝通的竅門。他強調：「最重要是validate problem（引證問題），例如產品在市場上有沒有需求、可否提供到價值等；從事科技最常見就是有了methodology（方法），然後把問題套入方法，但那不是真正問題。」

他舉例指，面對人口老化問題，不少參賽者會集中於如何令長者更安全，但長者一般有照顧者同住，所以焦點應該放在怎樣幫助照顧者照顧長者，那才是問題的核心。」他強調，工作坊就是引領參賽者了解真正的問題，然後應用科技去解決該問題。

他建議，預備簡報演說前，參賽者需要找出方案的潛在用家，了解及引證其遇到的問題，再提供解決方案，並反覆測試。他認為，簡報演說愈短愈難：「時間控制很重要，幾分鐘都無法管理，就更難有效管理方案。」他的心得是，愈短愈要說得慢和清晰：「說話時要滿有信心，自己都覺得不重要的事， 就不要做。」

▲ 參賽者活學活用，於準決賽上向評審進行簡報演說。

實踐創新意念 推動社會發展

入圍大學∕大專組的Janet是香港大學環境管理理學碩士課程統籌主任及講師，與兩位碩士生組隊參賽。其參賽方案是透過手機應用程式為拾荒長者與回收機構作配對：「很多物品可以回收，但往往直接送到堆填區，希望透過比賽，讓社會關注這個議題。」她盛讚工作坊讓她掌握游說評審的演說技巧，以及制訂有效的商業模式：「還可以把所學的，帶回大學與學生分享。」

同樣從事教學，在港任教工業設計的公開組的入圍者Micha Donnoli，過往參加過不少類似的工作坊，甚至曾經舉辦工作坊，他亦表示：「這個工作坊資源充足，氣氛很好，很有活力，對比賽很有幫助。」

公開組入圍者Christopher在是次比賽中提出教育配對平台方案，為高中及大學生提供訂制課程，且在美國時已多次參加初創比賽。他認為培訓工作坊很實用：「導師教了我們很多soft skills（軟技巧），特別是怎樣準備一個successful pitching（成功演說），對我們最有幫助。」他期望，透過參賽可以讓大家知道多元人才對香港的重要性，並吸引創投基金對其方案的垂青。

來自印度、來港前在紐約居住7年的Jasmeet Singh Gujral，憑環保手機應用程式入圍公開組。該程式設計了一個積分獎勵計劃，吸引用家成為環保支持者。他表示，工作坊提醒了他簡報需以簡單取勝：「勝出的獎金亦有助實踐我的概念。」

同樣是公開組的入圍者Peter Leung透露，其方案是家居安老應用程式，讓獨居長者生活更便利，遇到意外事故亦可以迅速發出通知。他特別提到：「參加比賽亦可以認識到照顧者，以及知道政府有哪些資助支援，可以讓概念成真（realise concept into reality）。」

除了為參賽者而設的賽前工作坊，主辦方亦在報名期推出了『創庫大師班L-I-V-E系列』，涵蓋十多場以『日常生活及新常態』、『創新、技術和創意構思』、『信念及前瞻』和『創業知識及商業管理技巧』為主題的網上講座，供市民及參賽者參與，所有講座可在比賽網頁重溫。

第一屆《城市創科大挑戰》的決賽將於10月15及16日在香港科學園舉行，而創新意念不止步於比賽，其中大學∕大專組和公開組優勝者將獲得撥款進行研發和參與導師計劃，以優化其創科方案，以及在特定試點，包括政府部門或公營機構試用，將創新意念「落地」，惠及社會。晉身決賽的120項方案及詳情可以在官方網頁上瀏覽citytechgc.hk/zh-Hant/innovation-gallery 。



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大學及公開組的準決賽入圍者參與賽前培訓工作坊，為簡報演說作好準備。

《城市創科大挑戰》決賽日

日期：2021年10月16日（星期六）

時間：下午1時30分至3時45分

地點：香港科學園12W大樓1樓大展覽廳

（資料由客戶提供）