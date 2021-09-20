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【暫租住屋】明華大廈暫租住屋周四起接受申請　料提供約200個單位

社會 12:08 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

房協將於今年10月下旬進行電腦抽籤，以決定申請人的優先次序。

香港房屋協會(房協)公布，明華大廈「暫租住屋」將於今年9月23日至10月6日，接受合資格的公屋輪候家庭申請，4人家庭每月租金約2,100元至3,300元。

筲箕灣明華大廈建於60年代，現正進行重建工程，屬於第三期重建計劃的A至E座預計將於2028年開始重建，目前已停止進行單位編配(邨內調遷除外)，房協將其中空置單位翻新用作過渡性房屋，預計將提供合共約200個「暫租住屋」單位，供輪候公屋3年或以上的2至4人家庭申請。首批「暫租住屋」單位超過100個，隨著陸續有家庭遷出，將會騰空更多單位用作「暫租住屋」。

明華大廈「暫租住屋」的申請資格如下：

  • 只接受二至四人家庭申請，其輪候房委會的公屋申請已獲登記達三年或以上(即登記日期為二零一八年十月七日或之前)；及
  • 申請人的房委會公屋申請書，必須在申請房委會公屋直至獲配本計劃單位的暫准居住證開始及有效日期內任何時間仍然有效；及
  • 申請人及其家庭成員的資料均須與房委會公屋申請書的資料相符；及
  • 申請人及其家庭成員須符合申請房委會公屋的現行政策及資格(包括但不限於家庭人數、入息及資產)，及在申請房委會公屋直至該暫准居住證開始及有效日期內任何時間，均無以任何形式、直接或間接在香港擁有住宅物業(包括資助出售房屋)。

明華大廈「暫租住屋」單位資料

房協將於今年10月下旬進行電腦抽籤，以決定申請人的優先次序，再根據合資格申請人的優先次序號碼及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序。若申請人接受獲編配的單位，須辦理簽署暫准居住證手續，首批成功申請家庭預計可於今年第四季入伙。申請人只有一次獲配單位的機會，如放棄該次機會或獲邀而沒有出席編配單位程序，其申請會被取消。

房協公布明華大廈「暫租住屋」將於今年9月23日至10月6日，接受合資格的公屋輪候家庭申請。（資料圖片）



市民可於申請期內透過下列地點/平台索取/下載申請表格及申請須知：

  • 房協申請組(香港大坑浣紗街23號龍濤苑地下) 
  • 房協轄下各出租屋邨辦事處
  • 房協相關網頁
  • 民政事務總署轄下各民政諮詢中心
  • 申請人可透過郵寄、親身或經房協網站遞交申請表格。如有查詢，可致電房協「過渡性房屋出租計劃」熱線8103-0330

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責任編輯：余思嵐

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