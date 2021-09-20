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【人氣男神】泰國版《流星花園》開拍　《因為我們天生一對》BL劇男星再次合作

休閒消費 13:19 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

泰國版《流星花園》開拍，當中大家最眼前一亮的是《因為我們天生一對》的Bright和Win再走在一起。（圖片bbrightvc ig）

相信大家還會記得改篇自一套日本漫畫《花樣男兒》的電視劇《流星花園》吧，這套拍完又拍的劇集，幾乎每一次翻拍，劇中4位男星都會快速冒起，而最新傳來的消息是泰國版即將開拍，當中兩位主角正是早前在Netflix熱播，憑BL劇《因為我們天生一對》而大紅的Bright和Win。

就正如Do姐所講，最近開始留意泰國的電視劇，當中《因為我們天生一對》於Line TV播映（泰國和台灣推出的串流平台），在2020年4月19日錄得1億次觀看次數，及後推出續篇《因為我們仍然天生一對》，兩位主角風頭一時無倆，及後加上Netflix播出，就更加多人認識。

而直到今天為止，劇中飾演喜歡音樂的Sarawat由Bright飾演，IG累積人數高達820萬﹗而飾演本是Tine的Win亦不示弱，IG粉絲亦有625萬，可見一直被不少人小覷了的泰國的演藝界，如今亦愈來愈受人重視和歡迎。

    點擊圖片放大
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至於這一次第N次重啟《流星花園》，Bright飾演道明寺，而Win則飾演西門，至於其餘兩個角色分別找來當地兩位年青男星Dew和Nani，雖然泰國版《流星花園》在拍攝中，暫時還未公開播放日期，但只要Bright和Win再一次合作，似乎亞洲區的收視如無意外一定報捷。

記者：何偉雄

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