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【星夢動物園2】與「大叔」黃德斌合作梁詠琪再坐鎮　陳葦璇+柯煒林+葉巧琳齊獻聲

娛樂 13:11 2021/09/20

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

首部美國3D電腦動畫歌舞喜劇《星夢動物園2》（SING 2）將於今年年底上映。

首部美國3D電腦動畫歌舞喜劇《星夢動物園2》（SING 2）將於12月23日上映，梁詠琪再度坐鎮粵語配音版，與「大叔」黄德斌率領各具風格特色的靚聲新人陳葦璇、柯煒林及葉巧琳獻聲。

梁詠琪再度為《星夢動物園2》獻聲，聲演靚豬媽樂詩(Rosita)；黄德斌聲演歸隱的傳奇巨星──搖滾哥羅威（Clay Calloway）；陳葦璇聲演表現高難度動作的狼女波莎（Porsha）、柯煒林聲演魔鬼教練德力士（Darius）、與及葉巧琳聲演勁舞貓女努絲（Nooshy）。

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梁詠琪表示很高興能夠再次聲演《星夢動物園2》，靚豬媽樂詩今次要為新騷克服自己的恐懼，嘗試高難度表現。角色和從影多年的Gigi很相似，她為了帶給觀眾新鮮精彩的表現，不惜挑戰難度也要突破自己。

「大叔」黄德斌放下搞笑形象，以一貫型男Cool爆深情聲演繹因妻子過身而退出歌壇的搖滾哥羅威。德斌笑言角色挑戰性十足，因為他要用聲線去感染觀眾，了解角色的內心世界。

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至於三位新人，陳葦璇、柯煒林及葉巧琳均為第一次配音就能聲演賣座動畫感到既榮幸又興奮。

曾經參加《全民造星III》的陳葦璇及葉巧琳更為角色追逐夢想，要落力表現自己，爭取在大舞台發光發亮的機會感同身受。她們坦言在配音過程中憶起參賽時的經歷，幫助到她們投入角色，輕易透過聲線表達到角色的情緒。

撰文 : TOPick柴犬出動

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