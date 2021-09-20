【強制檢測】學校爆發上呼吸道感染納強制檢測公告　一文看清學童檢測方法

▲ 需接受強制檢測人士可到社區檢測中心採樣。（資料圖片）

新學年開始後，全港中小學及幼稚園都已經復課。不過，近日有多間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，有關學校的學生需要接受強制檢測。有不少家長都會有疑問小朋友應接受甚麼檢測方法，TOPick整合了相關的問題及答案。

本港的新冠疫情持續緩和，不過由於上呼吸道感染及流感樣疾病的病徵，與新冠肺炎相似，為謹慎起見，所有爆發有關疾病的學校都會被納入強制檢測公告。因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

Q1：有何檢測途徑？

於流動採樣站接受檢測服務

於社區檢測中心接受檢測服務

自行安排接受由衞生署認可，並可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所提供的檢測，而有關樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本

使用衞生防護中心派發到相關指明地方的樣本瓶（如適用），並按有關指示交回已採糞便樣本的檢測樣本收集瓶

Q2：3歲至11歲的兒童如果沒有本港出世紙，可以到社區檢測中心檢測嗎？

可以。3歲至11歲的兒童，即使沒有本港出世紙（例如：並非在港出生），只要持有其他有效身份證明文件，例如簽證身份書或回港證，可即場登記接受檢測。

Q3：甚麼人士不適合接受鼻腔和咽喉合併拭子採樣？

3歲以下兒童以及咽喉或鼻腔曾經接受手術人士，不適合透過採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測。

Q4：3歲以下幼童應以甚麼方式進行檢測？

幼童可以糞便樣本進行檢測

Q5：採集大便樣本時有何需要注意？

採集大便樣本後，必須於24小時內送交樣本到指定樣本收集箱，步驟如下：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

有關採集詳情可參考以下片段：

檢測結果呈陰性的人士會在24小時內收到檢測承辦商發出的核酸檢測結果證明；檢測結果呈陽性的人士，會由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療。

任何人士就強制檢測安排有疑問，可於上午9時至下午6時致電熱線6275 6901查詢。受檢人士如欲前往個別社區檢測中心作檢測，可先查詢中心的預約情況。社區檢測中心熱線電話見www.communitytest.gov.hk/zh-HK/info。

**以上資料綜合政府新聞處、衞生署、社區檢測中心網站

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩