【菠蘿燈籠】親子DIY環保菠蘿燈籠迎中秋　暴龍媽媽教簡易5步驟30分鐘內完成

▲ 暴龍媽媽教整環保菠蘿燈籠，只需5個簡易步驟就完成。

明天（21日）就是中秋節，如果爸媽未為小朋友預備燈籠，可以考慮DIY環保燈籠。親子KOL暴龍媽媽就與兒子創作了一個環保菠蘿燈籠，材料非常簡單，而且只需5個簡易步驟，半小時內即完成。

上周四（16日）暴龍媽媽於facebook專頁「港台混血小暴龍」分享，兒子暴龍哥K1時，學校有親子「環保」燈籠比賽，她確實拿家裡的廢物如報紙等，跟兒子做了一個簡單的燈籠。可是他們去到學校才發現其他人的燈籠都「超豪華」，令她當場想把自己那個廢物燒掉，之後就再沒參加過學校的手作比賽。

5步驟完成菠蘿燈籠



因為暴龍哥揀不到喜歡的燈籠，暴龍媽媽今年決定與兒子一起動手做，雖不是用來參加比賽，但都是利用家裡的廢物完成。她指燈籠的做法超簡單，半小時內可以完成，而且真的是「親子」一起做的。

材料及工具

水果網

膠樽

LED燈 / 燈線

即棄筷子

繩子

綠色紙

𠝹刀

膠紙

▲ 一圖睇清製作環保菠蘿燈籠簡易步驟。（「港台混血小暴龍」fb圖片）

步驟

1. 洗淨膠樽，切去中間不要，將膠樽的頭及底拼湊合起，貼一層透明膠紙穩固。

2. 用𠝹刀切割樽蓋，大致切割出可以讓燈及繩子通過的大小。

3. 將燈掣卡在樽蓋的洞上，燈線穿過樽蓋的洞，繩子也同時穿過樽蓋的洞，並「打結」，使其及燈掣可以穩固卡在洞上。

4. 將繩子、燈線放入樽中，樽蓋栓回樽上，繩子另一頭綁在筷子上。

5. 用綠色色紙對折數次，剪出來尖尖的菠蘿葉形狀，貼在樽身靠近樽蓋的位置，幫膠樽穿上水果網，完成。

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材料彈性可自由更換

暴龍媽媽稱材料很彈性，除了水果網外，其他東西如有適合的替代物都可以自行更換。她最後沒用即棄筷子當燈籠棍，因發現了家中的「零食封口夾」更方便。至於繩子，她是從紙袋上取下來，燈線則是家裡一個玻璃裝飾品中拆出來，使用一般燈籠燈芯也可以，還有︰

膠樽其實任何大小都可以，大的膠樽做起來似真菠蘿。而小的膠樽穿上衣服（水果網），洞洞沒那麼大，做起來也會很可愛的。

▲ 暴龍哥對燈籠愛不釋手，要開著燈籠陪睡覺。（「港台混血小暴龍」fb圖片）

完成後的菠蘿燈籠閃閃發光，暴龍哥似乎都很滿意，媽媽寫道「他太喜歡了，睡覺前要開著陪睡覺。」網民都大讚暴龍媽媽有創意又環保，留言「暴龍哥有個萬能媽媽」、「最强媽媽又出動」、「早知跟你做，我唔使諗爆頭」。

文章及相片獲「港台混血小暴龍」授權。

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責任編輯：王明芳