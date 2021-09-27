【小學試題】小六中文搶分練習題答案 閱讀理解不供詞填充學習運用字詞
中小學 00:00 2021/09/27
小學生開學了，家長可陪伴小朋友，重拾上學的心情，助孩子溫故知新。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。
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一.
1. 標榜
2. 成效
3. A,C
4. (不要盡信未經證實成效的纖體服務或儀器/切忌操之過急/切勿盲目瘦身/禁食/瘋狂運動/扣喉吐物/服用瀉藥) 皆可給分
(細閱合約內容 / 高風險且成效低的服務 / 明星作為代言人以吸引顧客 ) 未能給分
5. 只需每日進行適量的運動和有良好的飲食習慣。
二.
1. 暑假匆匆地過去了。我們現在應當把握時間，好好迎接未來的挑戰。
2. 上星期天，我和媽媽到百貨商場購物，購買開學時所需要的用品。
3. 在黃校長的帶領下，本校的體操隊成功蟬聯學界總冠軍！
4. 同學們經常詢問我如何選擇課外讀物。其實只需要挑選自己有興趣的主題，已經是最好的選擇。
5. 「讀萬卷書，不如行萬里路」其實學習不單是有好的成績，更是要有廣闊的視野和見識。
三. (答案合理即可)
1. 為了
2. 相繼
3. 推出
4. 刺激
5. 價值
6. 挽救
7. 例如
8. 增加/提升
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