【小學試題】小六中文搶分練習題答案　閱讀理解不供詞填充學習運用字詞

小學生開學了，家長可陪伴小朋友，重拾上學的心情，助孩子溫故知新。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。

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一.

1. 標榜

2. 成效

3. A,C

4. (不要盡信未經證實成效的纖體服務或儀器/切忌操之過急/切勿盲目瘦身/禁食/瘋狂運動/扣喉吐物/服用瀉藥) 皆可給分

(細閱合約內容 / 高風險且成效低的服務 / 明星作為代言人以吸引顧客 ) 未能給分

5. 只需每日進行適量的運動和有良好的飲食習慣。

二.

1. 暑假匆匆地過去了。我們現在應當把握時間，好好迎接未來的挑戰。

2. 上星期天，我和媽媽到百貨商場購物，購買開學時所需要的用品。

3. 在 黃 校長的帶領下，本校的體操隊成功蟬聯學界總冠軍！

4. 同學們經常詢問我如何選擇課外讀物。其實只需要挑選自己有興趣的主題，已經是最好的選擇。

5. 「讀萬卷書，不如行萬里路」其實學習不單是有好的成績，更是要有廣闊的視野和見識。

三. (答案合理即可)

1. 為了

2. 相繼

3. 推出

4. 刺激

5. 價值

6. 挽救

7. 例如

8. 增加/提升

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